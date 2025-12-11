Рейтинг@Mail.ru
Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза
05:28 11.12.2025
Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза
Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза
Житель камчатского города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувного Деда Мороза стоимостью более 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 11.12.2025
камчатка
вилючинск
камчатский край
дед мороз
камчатка
вилючинск
камчатский край
Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза

Житель Камчатки украл надувного Деда Мороза в Елизово

Надувной Дед Мороз, которого житель Камчатки из Вилючинска украл в Елизово
Надувной Дед Мороз, которого житель Камчатки из Вилючинска украл в Елизово - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Прокуратура Камчатского края
Надувной Дед Мороз, которого житель Камчатки из Вилючинска украл в Елизово. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости. Житель камчатского города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувного Деда Мороза стоимостью более 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
"Вечером 5 декабря нетрезвый мужчина, находясь на территории торговой площадки одного из магазинов, обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, погрузил в машину приятеля, которому сказал, что купил ее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что похищенная фигура хранилась в багажнике автомобиля до момента изъятия полицией. Ущерб, нанесённый предпринимателю, превысил 14 тысяч рублей.
"В ходе допроса фигурант пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома", — отметили в прокуратуре.
Прокуратура признала законным возбуждение в отношении мужчины уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Камчатка, Вилючинск, Камчатский край, Дед Мороз
 
 
Заголовок открываемого материала