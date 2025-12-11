Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости. Житель камчатского города Вилючинск предстанет перед судом за кражу надувного Деда Мороза стоимостью более 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
"Вечером 5 декабря нетрезвый мужчина, находясь на территории торговой площадки одного из магазинов, обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, погрузил в машину приятеля, которому сказал, что купил ее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что похищенная фигура хранилась в багажнике автомобиля до момента изъятия полицией. Ущерб, нанесённый предпринимателю, превысил 14 тысяч рублей.
"В ходе допроса фигурант пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома", — отметили в прокуратуре.
Прокуратура признала законным возбуждение в отношении мужчины уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).