Каллас сделала противоречивое заявление об Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 11.12.2025
Каллас сделала противоречивое заявление об Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что укрепление европейской обороны и поддержка Украины дают "взаимоусиливающий" эффект. РИА Новости, 11.12.2025
Каллас сделала противоречивое заявление об Украине

Каллас: усиление обороны ЕС и поддержка Украины дают взаимоусиливающий эффект

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что укрепление европейской обороны и поддержка Украины дают "взаимоусиливающий" эффект.
"Нам необходимо быстро нарастить военный потенциал Европы. Укрепление европейской обороны и поддержка Украины — это не отдельные направления. Это взаимоусиливающие приоритеты", — утверждает она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Уже сегодня": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 15:33
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД уточняли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 14:44
 
