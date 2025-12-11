В Каире прошла "Международная неделя русского языка"

Рейтинг@Mail.ru
21:52 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/kair-2061528418.html
африка
египет
каир (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
африка
египет
каир (город)
африка, египет, каир (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Африка, Египет, Каир (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Форум "Международная неделя русского языка", организованный Россотрудничеством и Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ), состоялся в Каире, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
В мероприятии приняли участие 87 специалистов из 16 стран Африки – преподаватели русского языка как иностранного, руководители факультетов, отделений и кафедр русского языка и литературы. Участники из Алжира, Египта, Сенегала, Замбии, Конго и других стран обменялись опытом, обсудили проблемные аспекты преподавания русского языка, новые методики, а также вопросы регионального и международного сотрудничества.
Особое внимание было уделено преподаванию профессионально ориентированного перевода и работе с этнокультурной лексикой. В рамках творческих мастерских преподаватели познакомились с техниками креативного письма и узнали, как передавать "непереводимые" русские концепты, сохраняя их смысл и культурный контекст. Участники также обсудили тенденции развития русистики в Африке и налаживали контакты для будущих совместных проектов.
Участникам вручили удостоверения о повышении квалификации, которые укрепят позиции русского языка в Африке и выведут международное образовательное сотрудничество на качественно новый уровень.
По словам представителя Россотрудничества в Египте Вадима Зайчикова, "Международная неделя русского языка в Африке" напоминает, что язык - это не просто инструмент общения, а мост возможностей.
"Именно поэтому Россотрудничество проводит такую масштабную программу - почти 100 участников из 16 стран и насыщенные мероприятия, которые открывают доступ к знаниям, технологиям и новым формам сотрудничества. Для Африки русский язык становится ключом к развитию и культурному диалогу, который укрепляет наши связи не формально, а по-настоящему, человечески", - отметил он.
АфрикаЕгипетКаир (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
