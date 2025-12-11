В Каире прошла "Международная неделя русского языка"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Форум "Международная неделя русского языка", организованный Россотрудничеством и Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ), состоялся в Каире, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Египта, Сенегала, Замбии, В мероприятии приняли участие 87 специалистов из 16 стран Африки – преподаватели русского языка как иностранного, руководители факультетов, отделений и кафедр русского языка и литературы. Участники из Алжира Конго и других стран обменялись опытом, обсудили проблемные аспекты преподавания русского языка, новые методики, а также вопросы регионального и международного сотрудничества.

Особое внимание было уделено преподаванию профессионально ориентированного перевода и работе с этнокультурной лексикой. В рамках творческих мастерских преподаватели познакомились с техниками креативного письма и узнали, как передавать "непереводимые" русские концепты, сохраняя их смысл и культурный контекст. Участники также обсудили тенденции развития русистики в Африке и налаживали контакты для будущих совместных проектов.

Участникам вручили удостоверения о повышении квалификации, которые укрепят позиции русского языка в Африке и выведут международное образовательное сотрудничество на качественно новый уровень.

По словам представителя Россотрудничества в Египте Вадима Зайчикова, "Международная неделя русского языка в Африке" напоминает, что язык - это не просто инструмент общения, а мост возможностей.