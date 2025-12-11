Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российский футболист Матвей Сафонов приблизился к позиции основного голкипера французского "Пари Сен-Жермен".
Сафонов в среду сыграл в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0). Россиянин второй раз в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Ранее Сафонов провел всю встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0).
"Оценка игры Матвея самая высокая. Во-первых, это матч Лиги чемпионов. Во-вторых, это еще один матч на ноль. И самое главное - Матвей во всех ситуациях сыграл очень четко и уверенно", - сказал Кафанов.
"Безусловно, Сафонов сделал еще один шаг, чтобы стать основным голкипером "ПСЖ". Как и говорил до этого, второй матч будет важным, чтобы подтвердить свои притязания на роль основного вратаря. Теперь надо держать тот уровень игры, который Матвей показал в этих встречах, и играть без грубых ошибок", - подчеркнул собеседник агентства.