Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ"
Футбол
Футбол
 
13:21 11.12.2025
Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ"
Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российский футболист Матвей Сафонов приблизился к позиции основного голкипера... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
матвей сафонов
виталий кафанов
атлетик (бильбао)
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
спорт, матвей сафонов, виталий кафанов, атлетик (бильбао), пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Виталий Кафанов, Атлетик (Бильбао), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Кафанов: Сафонов все ближе к тому, чтобы стать основным вратарем "ПСЖ"

Кафанов: Сафонов после игры с "Атлетиком" стал ближе к позиции основного вратаря

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Соцсети вратаря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российский футболист Матвей Сафонов приблизился к позиции основного голкипера французского "Пари Сен-Жермен".
Сафонов в среду сыграл в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0). Россиянин второй раз в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Ранее Сафонов провел всю встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0).
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
0 : 0
ПСЖ
"Оценка игры Матвея самая высокая. Во-первых, это матч Лиги чемпионов. Во-вторых, это еще один матч на ноль. И самое главное - Матвей во всех ситуациях сыграл очень четко и уверенно", - сказал Кафанов.
«
"Безусловно, Сафонов сделал еще один шаг, чтобы стать основным голкипером "ПСЖ". Как и говорил до этого, второй матч будет важным, чтобы подтвердить свои притязания на роль основного вратаря. Теперь надо держать тот уровень игры, который Матвей показал в этих встречах, и играть без грубых ошибок", - подчеркнул собеседник агентства.
Футбол Спорт Матвей Сафонов Виталий Кафанов Атлетик (Бильбао) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Лига чемпионов 2025-2026
 
