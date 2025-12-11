Рейтинг@Mail.ru
После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка - РИА Новости, 11.12.2025
07:20 11.12.2025 (обновлено: 07:30 11.12.2025)
После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
После сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

РИА Новости: после землетрясения на севере Японии произошло 24 подземных толчка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. После сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, подсчитало РИА Новости.
Максимальная магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, минимальная - 2,7. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров.
Тихоокеанское побережье - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт
9 декабря, 19:20
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через 6 часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадал 31 человек.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте риска мегаземлетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
10 декабря, 03:40
 
В миреЯпонияАомори (префектура)ХоккайдоЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
