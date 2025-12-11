Рейтинг@Mail.ru
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе - РИА Новости, 11.12.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:46 11.12.2025
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе - РИА Новости, 11.12.2025
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе
Развитие транспортной отрасли и вопросы содержания дорог обсудили на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2025
ямал, салехард, надым, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Надым, Дмитрий Артюхов
Губернатор ЯНАО обсудил с властями округа развитие транспорта в регионе

Артюхов поручил улучшить содержание дорог на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 11 дек – РИА Новости. Развитие транспортной отрасли и вопросы содержания дорог обсудили на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, губернатор региона Дмитрий Артюхов поручил улучшить содержание дорог на Ямале, сообщает пресс-служба правительства округа.
"Состоялось заседание правительства округа. Обсуждались вопросы развития транспортной отрасли, строительство и содержание дорог. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил профильному заместителю Александру Подороге взять на контроль уборку снега в регионе. Речь и о работе окружного подрядчика – компании "Ямалавтодор", и об ответственных на местах", - говорится в сообщении.
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Вчера, 14:33
По словам Артюхова, которые приводит пресс-служба регионального правительства, число обращений жителей Ямала говорит о том, что проблема с содержанием дорог в округе есть, поэтому этот вопрос необходимо решать.
Также, по данным окружного правительства, на заседании обсудили вопрос строительства дорог. В этом году план был перевыполнен на восемь километров, было заасфальтировано 100 километров дорог. Кроме того, обсуждались субсидируемые авиаперевозки: в текущем году они выполнялись по 32 межрегиональным и 28 межмуниципальным маршрутам. Введены прямые перелеты между Салехардом и Ханты-Мансийском. Продолжается реализация программы льготных перелетов для детей из многодетных семей: за год было оформлено 28 215 билетов по льготной программе.
В рамках улучшения инфраструктуры отремонтированы три посадочные площадки в Шурышкарах, Лопхарях и Панаевске, а также заменены 1950 плит на аэродроме в Надыме. В планах – строительство нового аэропортового комплекса в Ноябрьске, где сейчас продолжаются проектно-изыскательские работы. Также планируется модернизация аэропорта в Салехарде.
На заседании была затронута и тема цифровизации пассажирских перевозок. В настоящее время 98% регионального парка автобусов оснащено системами безналичной оплаты, а движение автобусов можно отслеживать в реальном времени, отметили в правительстве региона.
Губернатор ЯНАО вручил награды ямальцам в День 95-летия округа
10 декабря, 21:24
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардНадымДмитрий Артюхов
 
 
