Рейтинг@Mail.ru
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:33 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/jamal-2061381489.html
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале - РИА Новости, 11.12.2025
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Семья оленеводов из Большого Приуралья в ЯНАО получила семидесятый за этот год "чумовой капитал", он позволит им обзавестись собственным жильем, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:33:00+03:00
2025-12-11T14:33:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
север
тазовский район
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923423380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a67615ec9f723d84569969f6b40f42f.jpg
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061235329.html
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061235018.html
ямал
север
тазовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923423380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51b900efb81b2fc9f49210615dec57f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, север, тазовский район, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Север, Тазовский район, Дмитрий Артюхов
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале

Семье оленеводов из Большого Приуралья выдали «чумовой капитал»

© РИА Новости / Роман Зарышнюк | Перейти в медиабанкОлени
Олени - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Роман Зарышнюк
Перейти в медиабанк
Олени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 11 дек – РИА Новости. Семья оленеводов из Большого Приуралья в ЯНАО получила семидесятый за этот год "чумовой капитал", он позволит им обзавестись собственным жильем, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Выдали 70-й в этом году "чумовой капитал" семье Лаптандер из Большого Приуралья. Алексей и Наталья – потомственные оленеводы, познакомились в горах Полярного Урала, вместе уже пять лет. Семья дружная, супруги знают цену труду и живут по заветам отцов. Воспитывают троих сыновей", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Губернатор ЯНАО вручил награды ямальцам в День 95-летия округа
10 декабря, 21:24
Артюхов подчеркнул, что молодые родители получили комплект материалов для строительства традиционного жилища – чума, включающего шесты, нюки, печку и нарты. Это позволяет молодой семье обрести собственное жилье и продолжить семейную традицию кочевой жизни. Сейчас семья Лаптандер живет в чуме мамы Натальи.
"Теперь будет своё личное жильё, где хватит места и будущим малышам, о которых мечтают супруги", - добавил губернатор Ямала.
По данным пресс-службы правительства, "чумовой капитал" реализуется в округе с 2021 года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и остается одной из ключевых мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. С 2025 года его предоставляют при рождении второго и последующих детей. На сегодня уже также определены получатели 71-го чумового капитала этого года – ими стала семья Алексея и Светланы Салиндер из Тазовского района.
Завод Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Ямала назвал "Ямал СПГ" главным налогоплательщиком региона
10 декабря, 21:21
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСеверТазовский районДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала