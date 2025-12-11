https://ria.ru/20251211/jamal-2061381489.html
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале - РИА Новости, 11.12.2025
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Семья оленеводов из Большого Приуралья в ЯНАО получила семидесятый за этот год "чумовой капитал", он позволит им обзавестись собственным жильем, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
север
тазовский район
дмитрий артюхов
Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале
Семье оленеводов из Большого Приуралья выдали «чумовой капитал»
САЛЕХАРД, 11 дек – РИА Новости. Семья оленеводов из Большого Приуралья в ЯНАО получила семидесятый за этот год "чумовой капитал", он позволит им обзавестись собственным жильем, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Выдали 70-й в этом году "чумовой капитал" семье Лаптандер из Большого Приуралья. Алексей и Наталья – потомственные оленеводы, познакомились в горах Полярного Урала, вместе уже пять лет. Семья дружная, супруги знают цену труду и живут по заветам отцов. Воспитывают троих сыновей", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Артюхов подчеркнул, что молодые родители получили комплект материалов для строительства традиционного жилища – чума, включающего шесты, нюки, печку и нарты. Это позволяет молодой семье обрести собственное жилье и продолжить семейную традицию кочевой жизни. Сейчас семья Лаптандер живет в чуме мамы Натальи.
"Теперь будет своё личное жильё, где хватит места и будущим малышам, о которых мечтают супруги", - добавил губернатор Ямала.
По данным пресс-службы правительства, "чумовой капитал" реализуется в округе с 2021 года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и остается одной из ключевых мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. С 2025 года его предоставляют при рождении второго и последующих детей. На сегодня уже также определены получатели 71-го чумового капитала этого года – ими стала семья Алексея и Светланы Салиндер из Тазовского района.