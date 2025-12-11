Семидесятый за год "чумовой капитал" выдали семье оленеводов на Ямале

САЛЕХАРД, 11 дек – РИА Новости. Семья оленеводов из Большого Приуралья в ЯНАО получила семидесятый за этот год "чумовой капитал", он позволит им обзавестись собственным жильем, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Выдали 70-й в этом году "чумовой капитал" семье Лаптандер из Большого Приуралья. Алексей и Наталья – потомственные оленеводы, познакомились в горах Полярного Урала, вместе уже пять лет. Семья дружная, супруги знают цену труду и живут по заветам отцов. Воспитывают троих сыновей", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

Артюхов подчеркнул, что молодые родители получили комплект материалов для строительства традиционного жилища – чума, включающего шесты, нюки, печку и нарты. Это позволяет молодой семье обрести собственное жилье и продолжить семейную традицию кочевой жизни. Сейчас семья Лаптандер живет в чуме мамы Натальи.

"Теперь будет своё личное жильё, где хватит места и будущим малышам, о которых мечтают супруги", - добавил губернатор Ямала.