Рейтинг@Mail.ru
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 11.12.2025 (обновлено: 15:19 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/izrail-2061395633.html
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе - РИА Новости, 11.12.2025
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе
Заявления Израиля о якобы имеющемся у Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) имущественном долге перед Тель-Авивом лишены... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:18:00+03:00
2025-12-11T15:19:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
восточный иерусалим
бапор
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056636129_0:257:2728:1792_1920x0_80_0_0_5ca063269729f0b723f1e7b8cdc792c2.jpg
https://ria.ru/20251211/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056636129_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_2806e282ea3c2b6f127b9001f65f6b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, восточный иерусалим, бапор, оон
В мире, Израиль, Тель-Авив, Восточный Иерусалим, БАПОР, ООН
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе

РИА Новости: БАПОР ООН заявило, что Израиль не имеет права обыскивать их офис

© Getty Images / As-It-IsВид на Иерусалим
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / As-It-Is
Вид на Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Заявления Израиля о якобы имеющемся у Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) имущественном долге перед Тель-Авивом лишены правовой основы, здания ООН неприкосновенны, заявили РИА Новости в пресс-служба агентства.
БАПОР ранее сообщило, что в понедельник израильская полиция в сопровождении муниципальных служащих силой ворвалась на территорию агентства. Были отключены все коммуникации, мебель, компьютерное оборудование и другое имущество были конфискованы. Согласно израильским властям, действия полиции были связаны с якобы взысканием неуплаченных имущественных налогов в размере $3,4 миллиона.
"Это заявление не меняет правовой реальности. Комплекс UNRWA в Восточном Иерусалиме является территорией ООН и, согласно Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН, является неприкосновенным и защищенным от обысков, изъятий или принудительных мер, независимо от каких-либо предполагаемых проблем с муниципальными налогами", - сообщил официальный представитель агентства Джонатан Фаулер.
По его словам, эту ситуацию можно урегулировать "только путем восстановления Израилем неприкосновенности комплекса ООН, вывода своих властей из помещений и возвращения всего изъятого имущества ООН в соответствии со своими обязательствами как государства-члена ООН".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТель-АвивВосточный ИерусалимБАПОРООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала