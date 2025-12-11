БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе

ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Заявления Израиля о якобы имеющемся у Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) имущественном долге перед Тель-Авивом лишены правовой основы, здания ООН неприкосновенны, заявили РИА Новости в пресс-служба агентства.