БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе

ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Заявления Израиля о якобы имеющемся у Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) имущественном долге перед Тель-Авивом лишены правовой основы, здания ООН неприкосновенны, заявили РИА Новости в пресс-служба агентства.
БАПОР ранее сообщило, что в понедельник израильская полиция в сопровождении муниципальных служащих силой ворвалась на территорию агентства. Были отключены все коммуникации, мебель, компьютерное оборудование и другое имущество были конфискованы. Согласно израильским властям, действия полиции были связаны с якобы взысканием неуплаченных имущественных налогов в размере $3,4 миллиона.
"Это заявление не меняет правовой реальности. Комплекс UNRWA в Восточном Иерусалиме является территорией ООН и, согласно Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН, является неприкосновенным и защищенным от обысков, изъятий или принудительных мер, независимо от каких-либо предполагаемых проблем с муниципальными налогами", - сообщил официальный представитель агентства Джонатан Фаулер.
По его словам, эту ситуацию можно урегулировать "только путем восстановления Израилем неприкосновенности комплекса ООН, вывода своих властей из помещений и возвращения всего изъятого имущества ООН в соответствии со своими обязательствами как государства-члена ООН".