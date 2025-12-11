Рейтинг@Mail.ru
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Члены ЕС могут попытаться изолировать Бельгию из-за отказа использовать российские замороженные активы для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Члены ЕС могут попытаться изолировать Бельгию из-за отказа использовать российские замороженные активы для помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов.
"Если де Вевер продолжит препятствовать плану, — путь, которому он следует несколько месяцев, выдвигая дополнительные условия и требования, — он окажется в неудобном и нехарактерном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской. <...> Лидер Бельгии будет отстранен и проигнорирован, как и венгерский (премьер-министр. — Прим. ред.) Виктор Орбан, которого игнорируют из-за <...> отказа сотрудничать в вопросе санкций против России", — говорится в материале.
Послание Евросоюза заключается в том, что если Бельгия не присоединится к инициативе по использованию российских резервов, то ее министры и дипломаты лишатся голоса за столом переговоров, указывается в материале.
"Чиновники отложат в сторону пожелания и опасения Брюсселя, связанные с долгосрочным бюджетом ЕС на 2028-2034 годы, что может стать сильной головной болью для правительства, особенно когда переговоры вступят в решающую заключительную фазу через 18 месяцев", — отмечает издание.
Европейский союз не будет запрашивать мнение Бельгии по своим предложениям и отвечать на телефонные звонки, если она откажется от продвигаемого плана. Такое развитие событий стало бы суровой реальностью для этой страны, резюмировалось в статье.
Накануне де Вевер назвал воровством предложение ЕК использовать российские активы для финансирования Украины и не исключил обращения в суд в случае положительного решения по этому вопросу.
Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 135 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Бельгия, Венгрия, Euroclear и ЕЦБ высказались категорически против этой инициативы, а Франция не поддержала использование российских средств, хранящихся в коммерческих банках. Тем не менее предложение отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. Решение по нему должны принять на саммите в середине декабря.

В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
