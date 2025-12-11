Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зумеры при выборе работодателя обращают внимание на новости о компании, участие в отраслевых событиях и интервью первых лиц, следует из исследования платформы "Дзен" и издательской группы "Эксмо-АСТ", которое имеется в распоряжении риа РИА Новости.

Аналитики провели опрос о факторах, влияющих на выбор работодателя, в котором приняли участие 1219 респондентов 18-24 лет из разных регионов России . Среди них мужчины составили 60%, женщины — 40%.

"Зумеры, прежде всего, ориентируются на опыт других людей, чтобы сформировать свое мнение о компании. Отзывы сотрудников оказывают влияние на 44% опрошенных, а открытость компании и её готовность к диалогу важны для 35% респондентов. Почти четверть участников исследования (23%) обращает внимание на присутствие работодателя в соцсетях, а для каждого пятого (20%) значимы новостные упоминания компании в медиа", - следует из исследования.

Как отметили аналитики, доверие к работодателю у молодых россиян формируют конкретные и наглядные инфоповоды. Наибольшее расположение вызывают новости об участии бренда в масштабных отраслевых событиях - у 36%, репортажи с производства или из офиса компании - у 35%, а также у 31% интервью первых лиц. Четверть респондентов отметила, что положительно воспринимает сообщения о благотворительной деятельности бизнеса.

Аналитики также рассказали, что, чаще всего, зумеров отталкивает ненормированный рабочий график - об этом заявили 39% опрошенных. Кроме того, неуместные шутки и мемы в соцсетях компании могут испортить впечатление у 30% респондентов, а сомнительная или негативная репутация топ-менеджмента — у 25%.