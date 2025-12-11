Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 11.12.2025 (обновлено: 16:41 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/islledovanie-2061418715.html
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы - РИА Новости, 11.12.2025
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы
Зумеры при выборе работодателя обращают внимание на новости о компании, участие в отраслевых событиях и интервью первых лиц, следует из исследования платформы... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:03:00+03:00
2025-12-11T16:41:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:145:2767:1701_1920x0_80_0_0_bff24928b80fd1bf1c1f0fea91953bb7.jpg
https://ria.ru/20250910/zumery-2040920909.html
https://ria.ru/20251211/bezrabotnye-1599982658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_257db0e083ea3ab28a5d6be9fb5fc7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Исследование показало, на что обращают внимание зумеры при выборе работы

Дзен: каждый пятый зумер учитывает новости о компании при выборе работы

© iStock.com / georgeclerkСтуденты идут по коридору в университете
Студенты идут по коридору в университете - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / georgeclerk
Студенты идут по коридору в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зумеры при выборе работодателя обращают внимание на новости о компании, участие в отраслевых событиях и интервью первых лиц, следует из исследования платформы "Дзен" и издательской группы "Эксмо-АСТ", которое имеется в распоряжении риа РИА Новости.
Аналитики провели опрос о факторах, влияющих на выбор работодателя, в котором приняли участие 1219 респондентов 18-24 лет из разных регионов России. Среди них мужчины составили 60%, женщины — 40%.
Протестующий в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Революция соцсетей". Почему зумерам удалось свергнуть правительство
10 сентября, 14:17
"Зумеры, прежде всего, ориентируются на опыт других людей, чтобы сформировать свое мнение о компании. Отзывы сотрудников оказывают влияние на 44% опрошенных, а открытость компании и её готовность к диалогу важны для 35% респондентов. Почти четверть участников исследования (23%) обращает внимание на присутствие работодателя в соцсетях, а для каждого пятого (20%) значимы новостные упоминания компании в медиа", - следует из исследования.
Как отметили аналитики, доверие к работодателю у молодых россиян формируют конкретные и наглядные инфоповоды. Наибольшее расположение вызывают новости об участии бренда в масштабных отраслевых событиях - у 36%, репортажи с производства или из офиса компании - у 35%, а также у 31% интервью первых лиц. Четверть респондентов отметила, что положительно воспринимает сообщения о благотворительной деятельности бизнеса.
Аналитики также рассказали, что, чаще всего, зумеров отталкивает ненормированный рабочий график - об этом заявили 39% опрошенных. Кроме того, неуместные шутки и мемы в соцсетях компании могут испортить впечатление у 30% респондентов, а сомнительная или негативная репутация топ-менеджмента — у 25%.
Известность бренда работодателя и его репутация в медиа и соцсетях важны для 26% респондентов, а возможности карьерного роста и прозрачная система классового деления уровней должностей — для 21%, заключили аналитики.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала