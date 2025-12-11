Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору - РИА Новости, 11.12.2025
15:42 11.12.2025
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору - РИА Новости, 11.12.2025
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору
Прокуратура уменьшила требования по иску к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества,... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
рязанская область
рязань
генеральная прокуратура рф
рязанский областной суд
происшествия, рязанская область, рязань, генеральная прокуратура рф, рязанский областной суд
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Генеральная прокуратура РФ, Рязанский областной суд
Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору

Прокуратура уменьшила требования по иску к бывшему рязанскому вице-губернатору

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : МЧС России
Игорь Греков . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура уменьшила требования по иску к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, купленного на неподтвержденные доходы, убрав уже конфискованные по уголовному делу объекты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Рязани рассматривает иск Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. На прошлом заседании суд озвучил, что стоимость имущества оценивается в сумму более 112 миллионов рублей.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание
Вчера, 05:18
"Прошу приобщить… уточненное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации… С учетом того, что приговором суда часть имущества Грекова была конфискована, в том числе оформленное на представителей, это имущество исключено из искового заявления", - сообщил на заседании представитель прокуратуры.
Суд уточненные исковые требования принял. Новая цена иска на заседании не озвучивалась. Производство в части требований к одному из ответчиков, на которого было оформлено имущество, конфискованное ранее, прекращено.
В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова по уголовному делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора он покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
3 декабря, 12:20
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньГенеральная прокуратура РФРязанский областной суд
 
 
