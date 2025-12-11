Прокуратура снизила исковые требования к рязанскому экс-вице-губернатору

РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура уменьшила требования по иску к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, купленного на неподтвержденные доходы, убрав уже конфискованные по уголовному делу объекты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Советский районный суд Рязани рассматривает иск Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. На прошлом заседании суд озвучил, что стоимость имущества оценивается в сумму более 112 миллионов рублей.

"Прошу приобщить… уточненное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации… С учетом того, что приговором суда часть имущества Грекова была конфискована, в том числе оформленное на представителей, это имущество исключено из искового заявления", - сообщил на заседании представитель прокуратуры.

Суд уточненные исковые требования принял. Новая цена иска на заседании не озвучивалась. Производство в части требований к одному из ответчиков, на которого было оформлено имущество, конфискованное ранее, прекращено.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова по уголовному делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.