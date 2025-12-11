Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН - РИА Новости, 11.12.2025
14:57 11.12.2025
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН
Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении работы иранского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, соответствующее заявление иранского... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, иран, нью-йорк (город), сша, оон
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), США, ООН
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении работы постпредства Ирана при ООН

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 дек – РИА Новости. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении работы иранского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, соответствующее заявление иранского внешнеполитического ведомства опубликовано в его Telegram-канале.
"Ограничения на проживание и передвижение иранских дипломатов, увеличение ограничений в отношений банковских счетов и введение ограничений на повседневные покупки иранских дипломатических сотрудников относятся к числу мер давления, разработанных и осуществляемых для нарушения нормальной и законной работы иранских дипломатов. Решение государственного департамента США запретить продолжение деятельности трех сотрудников представительства Ирана в Нью-Йорке является кульминацией беззакония США", - говорится в заявлении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
NYT: из США депортировали около 50 граждан Ирана и России
8 декабря, 08:40
Отмечается, что иранский МИД решительно осуждает действия правительства США, направленные на ограничение работы трех сотрудников иранского постпредства в Нью-Йорке.
Как пишет МИД Ирана, увеличение злоупотреблений правительством США положением принимающей стороны секретариата ООН для оказания давления на государства-члены организации является явным нарушением положений соглашения о штаб-квартире ООН, в особенности, как отмечет МИД, статьи 8, что подрывает эффективность и результативность этой международной организации, а также наносит ущерб репутации и статусу ее генерального секретаря.
Майкл Уолтц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран
Вчера, 11:07
 
В миреИранНью-Йорк (город)СШАООН
 
 
