Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН

ТЕГЕРАН, 11 дек – РИА Новости. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении работы иранского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, соответствующее заявление иранского внешнеполитического ведомства опубликовано в его Telegram-канале.
"Ограничения на проживание и передвижение иранских дипломатов, увеличение ограничений в отношений банковских счетов и введение ограничений на повседневные покупки иранских дипломатических сотрудников относятся к числу мер давления, разработанных и осуществляемых для нарушения нормальной и законной работы иранских дипломатов. Решение государственного департамента США запретить продолжение деятельности трех сотрудников представительства Ирана в Нью-Йорке является кульминацией беззакония США", - говорится в заявлении.
Отмечается, что иранский МИД решительно осуждает действия правительства США, направленные на ограничение работы трех сотрудников иранского постпредства в Нью-Йорке.
Как пишет МИД Ирана, увеличение злоупотреблений правительством США положением принимающей стороны секретариата ООН для оказания давления на государства-члены организации является явным нарушением положений соглашения о штаб-квартире ООН, в особенности, как отмечет МИД, статьи 8, что подрывает эффективность и результативность этой международной организации, а также наносит ущерб репутации и статусу ее генерального секретаря.