В Новгородской области ограничили мобильный интернет

Ведомство уточняет, что в связи со сложившейся ситуацией операторы связи осуществляют блокировку передачи пакетов данных по средствам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии со статьями 64 федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", 9.1. федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности".