https://ria.ru/20251211/internet-2061463697.html
В Новгородской области ограничили мобильный интернет
В Новгородской области ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 11.12.2025
В Новгородской области ограничили мобильный интернет
Мобильный интернет в Новгородской области ограничен по команде уполномоченного федерального органа власти, его работа возобновится при наступлении благоприятных РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:33:00+03:00
2025-12-11T17:33:00+03:00
2025-12-11T17:33:00+03:00
новгородская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20251211/peterburg-2061404400.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, общество
Новгородская область, Россия, Общество
В Новгородской области ограничили мобильный интернет
В Новгородской области ограничили мобильный интернет в целях безопасности
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости.
Мобильный интернет в Новгородской области ограничен по команде уполномоченного федерального органа власти, его работа возобновится при наступлении благоприятных условий, сообщило
министерство цифрового развития региона.
Ведомство уточняет, что в связи со сложившейся ситуацией операторы связи осуществляют блокировку передачи пакетов данных по средствам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии со статьями 64 федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", 9.1. федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности".
"Блокировка мобильного интернета осуществляется по команде уполномоченного федерального органа власти, который также определяет сроки ограничения оказания услуг связи. Работа в предоставлении услуг связи будет возобновлена по наступлении благоприятных условий... Меры предпринимаются для обеспечения безопасности критических объектов, расположенных на территории региона", - говорится на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".
Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России
, в том числе 19 над Новгородской областью
.