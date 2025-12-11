Рейтинг@Mail.ru
20:39 11.12.2025 (обновлено: 20:42 11.12.2025)
Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню "Эй, ухнем"
Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню "Эй, ухнем"
Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео под русскую народную песню песню "Эй, ухнем" с кадрами визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, индонезия, москва, россия, владимир путин, прабово субианто
ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео под русскую народную песню песню "Эй, ухнем" с кадрами визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву.
Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто.
В своем аккаунте в Instagram* глава МИД Индонезии Сугионо, сопровождавший Прабово Субианто в поездке в Москву, выложил видеоролик с кадрами из российской столицы. В частности, на видео попала приветственная часть переговоров с российской стороной, улицы Москвы и встреча президента с индонезийцами, проживающими в России.
На фоне видеоролика играет русская народная песня "Эй, ухнем" в современной обработке.
Министр иностранных дел Индонезии уже прославился своим выбором русских песен для публикаций о визитах делегаций страны в Россию. Во время визита Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 Сугионо выложил видео под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
