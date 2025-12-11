Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню "Эй, ухнем"

ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео под русскую народную песню песню "Эй, ухнем" с кадрами визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву.

Министр иностранных дел Индонезии уже прославился своим выбором русских песен для публикаций о визитах делегаций страны в Россию. Во время визита Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 Сугионо выложил видео под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой.