Глава МИД Индонезии опубликовал видео под русскую песню "Эй, ухнем"

ДЖАКАРТА, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео под русскую народную песню песню "Эй, ухнем" с кадрами визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву.
Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто.
В своем аккаунте в Instagram* глава МИД Индонезии Сугионо, сопровождавший Прабово Субианто в поездке в Москву, выложил видеоролик с кадрами из российской столицы. В частности, на видео попала приветственная часть переговоров с российской стороной, улицы Москвы и встреча президента с индонезийцами, проживающими в России.
На фоне видеоролика играет русская народная песня "Эй, ухнем" в современной обработке.
Министр иностранных дел Индонезии уже прославился своим выбором русских песен для публикаций о визитах делегаций страны в Россию. Во время визита Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 Сугионо выложил видео под песню "Матушка" фолк-певицы Татьяны Куртуковой.
