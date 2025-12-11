Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило о желании новых властей Гвинеи-Бисау сотрудничать - РИА Новости, 11.12.2025
15:51 11.12.2025 (обновлено: 16:02 11.12.2025)
Посольство России заявило о желании новых властей Гвинеи-Бисау сотрудничать
Намерение продолжать сотрудничество с Россией прослеживается у нового руководства Гвинеи-Бисау, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в этой африканской... РИА Новости, 11.12.2025
Посольство России заявило о желании новых властей Гвинеи-Бисау сотрудничать

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Намерение продолжать сотрудничество с Россией прослеживается у нового руководства Гвинеи-Бисау, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в этой африканской стране.
Военные в Гвинее-Бисау 26 ноября объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та. Премьер-министром стал экс-министр финансов Илидио Виейра Те.
"Прямых контактов (с новыми властями в Бисау - ред.) не было, однако прослеживается намерение нового руководства на продолжение сотрудничества", - сказали агентству в посольстве России, отвечая на соответствующий вопрос.
Бисау - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Reuters: военные Гвинеи-Бисау запретили президенту участвовать в выборах
