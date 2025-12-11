Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг данные о росте числа заражений агрессивным гриппом А в России.

"Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации", — рассказали в ведомстве.