Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа
Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа
2025-12-11T15:40:00+03:00
2025-12-11T15:40:00+03:00
2025-12-11T16:12:00+03:00
россия
Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа
Роспотребнадзор: данных о циркуляции невосприимчивого к вакцинации гриппа нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг данные о росте числа заражений агрессивным гриппом А в России.
"Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что направили официальный запрос в адрес СМИ, распространившего сведения об обратном.
"Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет", — добавили в Роспотребнадзоре
.
О резком росте заболеваемости ранее в четверг сообщил Telegram-канал Baza.