15:40 11.12.2025 (обновлено: 16:12 11.12.2025)
Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
общество
грипп
грипп в россии
орви
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг данные о росте числа заражений агрессивным гриппом А в России.
"Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что направили официальный запрос в адрес СМИ, распространившего сведения об обратном.
"Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет", — добавили в Роспотребнадзоре.
О резком росте заболеваемости ранее в четверг сообщил Telegram-канал Baza.
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
