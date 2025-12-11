В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в каждом регионе предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.

"Норма у нас не меняется эпидемиологическая, если в классе отсутствует более 20% учеников, или если в школе отсутствует более 20% учащихся, то школы или класс должны быть разобщены. Дети должны находиться дома, с тем чтобы не было дальнейшего распространения", - пояснила Попова.