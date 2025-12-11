https://ria.ru/20251211/gripp-2061364414.html
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
Глава Роспотребнадзора Попова: гриппом чаще всего болеют школьники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наибольшее интенсивное распространение идет среди школьников... Где-то на сегодняшний день приостанавливается работа школ, дети переходят на дистант, форма такая отработана, она достаточно эффективна. Где-то только классы. На 49-ю прошедшую неделю у нас была приостановлена работа 478 школ и более чем 10 тысяч классов", - сказала Попова
журналистам.
Она отметила, что в каждом регионе предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.
"Норма у нас не меняется эпидемиологическая, если в классе отсутствует более 20% учеников, или если в школе отсутствует более 20% учащихся, то школы или класс должны быть разобщены. Дети должны находиться дома, с тем чтобы не было дальнейшего распространения", - пояснила Попова.