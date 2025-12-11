Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
13:45 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом
Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 11.12.2025
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом

Глава Роспотребнадзора Попова: гриппом чаще всего болеют школьники

Медработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наибольшее интенсивное распространение идет среди школьников... Где-то на сегодняшний день приостанавливается работа школ, дети переходят на дистант, форма такая отработана, она достаточно эффективна. Где-то только классы. На 49-ю прошедшую неделю у нас была приостановлена работа 478 школ и более чем 10 тысяч классов", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что в каждом регионе предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.
"Норма у нас не меняется эпидемиологическая, если в классе отсутствует более 20% учеников, или если в школе отсутствует более 20% учащихся, то школы или класс должны быть разобщены. Дети должны находиться дома, с тем чтобы не было дальнейшего распространения", - пояснила Попова.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России
