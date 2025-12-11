Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России - РИА Новости, 11.12.2025
12:04 11.12.2025 (обновлено: 12:09 11.12.2025)
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России - РИА Новости, 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России
Пик гриппа в России ожидается к началу праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2025
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Попова: пик гриппа ожидается к началу праздников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Пик гриппа в России ожидается к началу праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу праздников", - сказала Попова журналистам.
Вирусолог оценил эффективность вакцин от гриппа, используемых в России
5 декабря, 11:32
 
5 декабря, 11:32
 
 
