На "Госуслугах" запустили сервис для беременных

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сервис "Планирование и рождение ребенка" запущен на "Госуслугах": через него можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие IT-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация – "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале Госуслуг", – сказал Григоренко , чьи слова приводятся его аппаратом.

"Жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. А также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми", - пояснил вице-премьер.

Через сервис можно в два клика заполнить и подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.

Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.