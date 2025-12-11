На "Госуслугах" запустили сервис для беременных

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сервис "Планирование и рождение ребенка" запущен на "Госуслугах": через него можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие IT-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация – "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале Госуслуг", – сказал Григоренко, чьи слова приводятся его аппаратом.
"Жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" помогает оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. А также получить меры государственной поддержки, которые положены беременным женщинам и семьям с детьми", - пояснил вице-премьер.
Через сервис можно в два клика заполнить и подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. СНИЛС и номер полиса ОМС новорожденному будут присвоены автоматически.
Узнать о доступных мерах поддержки помогает цифровой навигатор на странице жизненной ситуации. Обратиться за пособиями и льготами также можно, не покидая госпортал.
Сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме "одного окна". Каталог жизненных ситуаций на портале "Госуслуг" включает более 50 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.
