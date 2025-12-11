Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского об энергетическом перемирии
08:21 11.12.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского об энергетическом перемирии
Заявление Владимира Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию" является очередной попыткой отвлечь внимание от реального процесса по урегулированию...
2025-12-11T08:21:00+03:00
2025-12-11T08:21:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
госдума рф
мирный план сша по украине
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, госдума рф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Мирный план США по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию" является очередной попыткой отвлечь внимание от реального процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности поддержать "энергетическое перемирие", сказал, что Россия работает над миром, а не над перемирием с Украиной.
"Заявление Зеленского о готовности к энергетическому перемирию – очередная попытка отвлечь внимание от реального процесса урегулирования и устранения причин конфликта", - сказал Нестеренко, комментируя заявление Зеленского о готовности поддержать "энергетическое перемирие".
По его словам, не случайно на Западе Зеленского считают торгашом.
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Вчера, 08:09
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГосдума РФМирный план США по Украине
 
 
