В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Внедрить единый и понятный механизм записи ребенка на продленку в школе, в том числе через цифровые сервисы, предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы, в том числе через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах", - сказано в письме.

Согласно обращению, также предлагается организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня (ГПД).

В документе Лантратова напомнила, что по действующему законодательству решение об организации продленки относится к компетенции образовательной организации и принимается с учетом мнения родителей. Глава думского комитета предложила перевести продленку из локальной инициативы отдельных школ в статус общесистемной нормы с обязательным учетом потребностей семей.

Лантратова считает необходимым закрепить на федеральном уровне, что каждая государственная школа при наличии подтвержденного родительского запроса и достаточных ресурсов обязана обеспечить возможность посещения ГПД, прежде всего, для обучающихся 1-4 классов, с перспективой расширения практики на 5-6 классы.

В качестве основы такого подхода предлагается ввести обязательное ежегодное анкетирование родителей учащихся начальной школы как официальный инструмент выявления потребности в продленке. Проводить анкетирование предлагается при приеме в первый класс и далее не реже одного раза в год в конце учебного года в бумажной или электронной форме.

В такое анкетирование предлагается включить вопросы о потребности в продленном режиме, желаемом графике (по времени и частоте посещения), приоритетных видах деятельности и особенностях здоровья ребенка.

Кроме того, инициативой предусматривается установление порогового критерия, при достижении которого школа обязана организовать не менее одной группы продленного дня, либо предложить альтернативное решение.