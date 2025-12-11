В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на "Госуслугах".

Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал", - говорится в документе.

В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год.