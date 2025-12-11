Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.12.2025
04:48 11.12.2025
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на...
Новости
общество, юрий афонин, госдума рф
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"

КПРФ предложила сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"

Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на "Госуслугах".
Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год.
"Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует. Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий", - сказал Афонин.
ОбществоЮрий АфонинГосдума РФ
 
 
