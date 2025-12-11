https://ria.ru/20251211/gosduma-2061272820.html
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.12.2025
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:48:00+03:00
2025-12-11T04:48:00+03:00
2025-12-11T04:48:00+03:00
общество
юрий афонин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060999587.html
https://ria.ru/20251205/uchitelya-2059943872.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юрий афонин, госдума рф
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ
В ГД хотят сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
КПРФ предложила сделать доступным просмотр кредитной истории на "Госуслугах"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на "Госуслугах".
Соответствующий запрос коммунисты направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг Российской Федерации, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости Афонин
отметил, что сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории только два раза в год.
"Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует. Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий", - сказал Афонин.