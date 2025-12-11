Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/gosduma-2061265294.html
В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами
В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами - РИА Новости, 11.12.2025
В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами
Штраф до 200 тысяч рублей может грозить за незаконную торговлю новогодними товарами, включая елки, мандарины и красную икру, с использованием автомобилей во... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:30:00+03:00
2025-12-11T02:30:00+03:00
общество
россия
госдума рф
тсж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060829284.html
https://ria.ru/20251207/shtraf-2060370054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, тсж
Общество, Россия, Госдума РФ, ТСЖ
В Госдуме предупредили о штрафах за стихийную торговлю новогодними товарами

Аксененко: за незаконную торговлю новогодними товарами грозит штраф

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей может грозить за незаконную торговлю новогодними товарами, включая елки, мандарины и красную икру, с использованием автомобилей во дворах жилых домов, за повторное нарушение сумма штрафа может увеличиться до 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"В преддверии новогодних праздников часто фиксируются случаи, когда некоторые предприимчивые соседи хотят подзаработать и открывают стихийные торговые точки, реализуя товары прямо из багажников автомобилей во дворах своих домов. В ассортименте, как правило, елки, мандарины и даже красная икра. Хочу напомнить, что за незаконную торговлю из машины в России предусмотрены штрафы: для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей", - сказал Аксененко.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
9 декабря, 14:33
По словам парламентария, организация такой торговли нарушает не только закон, но и санитарные нормы, так как при этом не соблюдаются условия хранения и отпуска продукции, особенно это касается икры.
"Отравиться таким товаром очень просто, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем совершать покупки в таких точках, это может быть опасно для здоровья", - добавил он.
Аксененко отметил, что при повторном нарушении данной нормы в течение года также предусмотрены штрафные санкции: для граждан - 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 500 тысяч рублей.
"Если вы столкнулись с ситуацией, когда во дворе началась несанкционированная коммерческая деятельность, в первую очередь рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там вам помогут зафиксировать факт нарушения и направить обращение в соответствующие контролирующие органы — административные инспекции, муниципальные службы или полицию. Можно также сразу вызвать на место нарушения участкового", - добавил он.
Депутат уточнил, что жалобы на неправомерное использование придомовой территории принимаются от граждан через портал "Госуслуги" или в территориальном органе местного самоуправления. Он также рекомендовал сопровождать обращения фото- и видеоматериалами для повышения их эффективности.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
7 декабря, 03:12
 
ОбществоРоссияГосдума РФТСЖ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала