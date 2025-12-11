В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" с семи лет

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили расширить программу "Пушкинская карта" на детей с 7 лет.

Авторы инициативы отметили, что сложилась ситуация, при которой государство активно стимулирует культурный досуг подростков и студентов, но практически не участвует в формировании культурных привычек у детей в возрасте 7-13 лет. Депутаты, ссылаясь на психологов и педагогов, отмечают, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода, и если упустить этот период, то привлечь подростка в учреждение культуры в 14 лет становится гораздо сложнее.