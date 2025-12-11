https://ria.ru/20251211/gosduma-2061253472.html
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" с семи лет
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" с семи лет
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили расширить программу "Пушкинская карта" на детей с 7 лет. РИА Новости, 11.12.2025
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" с семи лет
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили расширить программу "Пушкинская карта" на детей с 7 лет.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру культуры Ольге Любимовой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем расширить программу "Пушкинская карта" на возрастную группу 7-13 лет", - сказано в документе.
Авторы инициативы отметили, что сложилась ситуация, при которой государство активно стимулирует культурный досуг подростков и студентов, но практически не участвует в формировании культурных привычек у детей в возрасте 7-13 лет. Депутаты, ссылаясь на психологов и педагогов, отмечают, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода, и если упустить этот период, то привлечь подростка в учреждение культуры в 14 лет становится гораздо сложнее.
"Реализация указанной инициативы обеспечит непрерывность воспитательного процесса и вовлечение детей и, впоследствии, молодежи в культурную жизнь страны", - заключается в документе.