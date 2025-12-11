Рейтинг@Mail.ru
11:11 11.12.2025
Госавтоинспекция провела 1,2 млн регистраций автомобилей в новых регионах
Более 1,2 миллиона регистрационных действий проведено с автомобилями жителей новых регионов с 2022 года, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. РИА Новости, 11.12.2025
авто
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
авто, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Авто, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудник ГИБДД
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона регистрационных действий проведено с автомобилями жителей новых регионов с 2022 года, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
Увеличение количества обращений зафиксировано в том числе за счет расширения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сети подразделений Госавтоинспекции, где можно переоформить транспортные средства. Сейчас их 34, включая мобильные комплексы. Процесс получения государственных услуг стал более доступным и комфортным для граждан, что должно привести к дальнейшему росту показателя.
Так, в Луганской Народной Республике функционируют 12 пунктов, в Донецкой Народной Республике – 11, в Запорожской области – семь, в Херсонской области – четыре.
В 2025 году возможности для приема заявителей были дополнительно увеличены за счет организации выездного обслуживания в ряде населенных пунктов, включая Северодонецк, Первомайск, Лисичанск и поселок Нижние Серогозы.
В ведомстве отметили, что активная информационная работа с населением дает свои результаты. Количество обращений граждан растет, только за одну из декад ноября был отмечен значительный прирост. С августа 2022 года в рамках интеграционных процессов проведено уже более 1,2 миллиона регистрационных действий с транспортными средствами жителей новых регионов. При этом количество переоформленных автомобилей продолжает ежедневно увеличиваться.
Также Госавтоинспекция напомнила об обязательном требовании законодательства: граждане и организации, постоянно проживавшие на территориях на момент их принятия в состав России, должны заменить документы и государственные регистрационные знаки на транспортных средствах на российские образцы. Установленный для этого срок истекает 1 января 2026 года.
Управление автомобилем, не прошедшим такую перерегистрацию после указанной даты, будет рассматриваться как административное правонарушение.
Особое внимание уделяется недопустимости использования старых регистрационных знаков после получения российских документов. Так, эксплуатация автомобиля с номерными знаками ДНР, ЛНР или Украины, когда на него уже оформлены российские номера, квалифицируется как использование заведомо подложных знаков и также является правонарушением, подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим в Госавтоинспекции порекомендовали автовладельцам не откладывать процедуру перерегистрации и проявить гражданскую сознательность, чтобы избежать административных штрафов и иных правовых последствий.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
АвтоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
