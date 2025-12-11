Рейтинг@Mail.ru
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/glava-2061512072.html
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул - РИА Новости, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневской тюрьме, заявила, что регион проходит через трудные... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:52:00+03:00
2025-12-11T19:52:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
https://ria.ru/20251205/gagauziya-2060166661.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул

Гуцул: ничто не сможет сломить гагаузский народ

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневской тюрьме, заявила, что регион проходит через трудные испытания, но ничто не сможет сломить гагаузский народ.
"Сегодня наша Гагаузия проходит через трудные испытания. Но я верю: ничто не сможет сломить народ, который умеет любить, верить и держаться друг друга. Верю, что над нашей землёй снова воцарятся мир, справедливость и добро. Пусть всё тяжёлое останется в уходящем году, а Новый 2026-й принесёт свет, свободу и справедливость в каждый гагаузский дом", - цитирует сообщение Гуцул, переданное через её адвокатов, Telegram-канал исполнительного комитета автономии.
Дмитрий Константинов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Молдавские прокуроры запросили 13 лет для экс-спикера парламента Гагаузии
5 декабря, 17:25
Гуцул поздравила жителей автономии с наступающим Новым годом и Рождеством. "Никакое расстояние и преграды не могут отнять самое главное, что есть у меня — любовь к каждому из вас. Берегите себя, берегите ваши семьи. Только во время трудностей и разлуки мы понимаем, как важны для нас мудрые глаза родителей, теплая рука любимого человека, улыбка детей. Семья — это наша крепость, место нашей силы и смысл нашей жизни", - подчеркнула Гуцул.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы региона Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала