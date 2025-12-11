Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневской тюрьме, Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневской тюрьме, заявила , что регион проходит через трудные испытания, но ничто не сможет сломить гагаузский народ.

"Сегодня наша Гагаузия проходит через трудные испытания. Но я верю: ничто не сможет сломить народ, который умеет любить, верить и держаться друг друга. Верю, что над нашей землёй снова воцарятся мир, справедливость и добро. Пусть всё тяжёлое останется в уходящем году, а Новый 2026-й принесёт свет, свободу и справедливость в каждый гагаузский дом", - цитирует сообщение Гуцул , переданное через её адвокатов, Telegram-канал исполнительного комитета автономии.

Гуцул поздравила жителей автономии с наступающим Новым годом и Рождеством. "Никакое расстояние и преграды не могут отнять самое главное, что есть у меня — любовь к каждому из вас. Берегите себя, берегите ваши семьи. Только во время трудностей и разлуки мы понимаем, как важны для нас мудрые глаза родителей, теплая рука любимого человека, улыбка детей. Семья — это наша крепость, место нашей силы и смысл нашей жизни", - подчеркнула Гуцул.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы региона Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе . Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии . Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.