Главу района на Кубани отправили в отставку из-за утраты доверия

КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Глава Гулькевичского района Краснодарского края отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за того, что он предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе, а также нарушал антикоррупционное законодательство, Глава Гулькевичского района Краснодарского края отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за того, что он предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе, а также нарушал антикоррупционное законодательство, сообщила прокуратура региона.

"Проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства главой муниципального образования Гулькевичский район . В ходе ее проведения установлены факты представления им губернатору Краснодарского края недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непосредственного его участия в осуществлении предпринимательской деятельности родственником, а также непринятия мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при получении его родственником бюджетных средств из подконтрольного главе района муниципального предприятия", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщается, в связи с этим прокуратура края направила губернатору информацию, на основании которой назначена соответствующая проверка, полностью подтвердившая факты совершения главой Гулькевичского района "указанных коррупционных правонарушений".

"Одиннадцатого декабря 2025 года решением совета муниципального образования Гулькевичский район на основании соответствующего заявления губернатора края глава района удален в отставку в связи с утратой доверия", - сообщили в надзорном ведомстве.