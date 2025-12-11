Рейтинг@Mail.ru
14:04 11.12.2025
Главу района на Кубани отправили в отставку из-за утраты доверия
Главу района на Кубани отправили в отставку из-за утраты доверия
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
гулькевичский район
краснодарский край
Главу района на Кубани отправили в отставку из-за утраты доверия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Глава Гулькевичского района Краснодарского края отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за того, что он предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе, а также нарушал антикоррупционное законодательство, сообщила прокуратура региона.
"Проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства главой муниципального образования Гулькевичский район. В ходе ее проведения установлены факты представления им губернатору Краснодарского края недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непосредственного его участия в осуществлении предпринимательской деятельности родственником, а также непринятия мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при получении его родственником бюджетных средств из подконтрольного главе района муниципального предприятия", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщается, в связи с этим прокуратура края направила губернатору информацию, на основании которой назначена соответствующая проверка, полностью подтвердившая факты совершения главой Гулькевичского района "указанных коррупционных правонарушений".
"Одиннадцатого декабря 2025 года решением совета муниципального образования Гулькевичский район на основании соответствующего заявления губернатора края глава района удален в отставку в связи с утратой доверия", - сообщили в надзорном ведомстве.
Главой Гулькевичского района с 12 сентября 2018 года являлся Александр Шишикин, следует из данных на сайте райадминистрации.
