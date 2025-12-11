Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать
02:38 11.12.2025 (обновлено: 02:40 11.12.2025)
Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать
Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать - РИА Новости, 11.12.2025
Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл утверждает, что обзывательства президента Дональда Трампа не мешают ему работать. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Глава ФРС заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать

Глава ФРС США Пауэлл заявил, что обзывательства Трампа не мешают ему работать

Председатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл утверждает, что обзывательства президента Дональда Трампа не мешают ему работать.
"Я просто хочу передать свою работу следующему и чтобы экономика была в хорошем состоянии. Я полностью сосредоточен на своей работе", - сказал Пауэлл на пресс-конференции.
На вопрос о том, мешают ли заявления Трампа исполнять обязанности, Пауэлл ответил отрицательно.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
Президент США Дональд Трамп критикует Пауэлла за слишком медленные действия, обзывает тупым и клоуном. В марте 2026 года истекает срок полномочий Пауэлла во главе ФРС. Трамп не снимает его с должности, опасаясь, что это будет воспринято, как покушение на независимость банковского регулятора. К новому году президент США, как обещали в Белом доме, определится с кандидатурой нового руководителя ФРС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN
17 июля, 17:29
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
