В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ
15:46 11.12.2025
В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ
В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ
В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ
Уровень доверия немцев правительству Германии упал на 20 процентных пунктов за четыре года и составляет сейчас 28%, сообщает газеты Frankfurter Allgemeine...
В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ

FAZ: доверие к правительству Германии упало на 20 пунктов за четыре года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уровень доверия немцев правительству Германии упал на 20 процентных пунктов за четыре года и составляет сейчас 28%, сообщает газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха исследования.
Согласно исследованию, уровень доверия государственным институтам Германии в целом снизился. В текущем опросе 42% граждан заявили, что они в значительной или умеренной степени доверяют бундесрату, а 36% выразили доверие бундестагу, 28% указали, что доверяют федеральному правительству, 22% — СМИ и 17% - политическим партиям. Федеральный конституционный суд показывает значительно лучшие результаты: 63% опрошенных выразили ему доверие.
При этом еще в 2021 году федеральному конституционному суду доверяли 81% респондентов, бундесрату - 52%, бундестагу - 46%, федеральному правительству - 48%, СМИ - 39%, партиям - 22%.
"Сегодня большинство государственных институтов больше не пользуются доверием большинства населения", - констатирует издание, отмечая, что это "плохой знак для демократии".
Исследование проводилось в период с 22 ноября по 4 декабря 2025 года, в нем приняли участие 1029 человек. Данные о погрешности не приводятся.
