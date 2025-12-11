В Германии уровень доверия правительству упал на 20 пунктов, пишет FAZ

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уровень доверия немцев правительству Германии упал на 20 процентных пунктов за четыре года и составляет сейчас 28%, сообщает газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха исследования.

Согласно исследованию, уровень доверия государственным институтам Германии в целом снизился. В текущем опросе 42% граждан заявили, что они в значительной или умеренной степени доверяют бундесрату, а 36% выразили доверие бундестагу, 28% указали, что доверяют федеральному правительству, 22% — СМИ и 17% - политическим партиям. Федеральный конституционный суд показывает значительно лучшие результаты: 63% опрошенных выразили ему доверие.

При этом еще в 2021 году федеральному конституционному суду доверяли 81% респондентов, бундесрату - 52%, бундестагу - 46%, федеральному правительству - 48%, СМИ - 39%, партиям - 22%.

"Сегодня большинство государственных институтов больше не пользуются доверием большинства населения", - констатирует издание, отмечая, что это "плохой знак для демократии".