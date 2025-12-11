Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 11.12.2025 (обновлено: 19:10 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/gerasimov-2061469275.html
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку
ВС России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d47a1ea6e4f1976bebafdd140cc4cab0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143758f77a420835c9655123e437aaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий герасимов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку

Герасимов сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВС России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Куриловку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Куриловку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Куриловку в Харьковской области
"Сжимая кольцо окружения, штормовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка", - сказал Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала