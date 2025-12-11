https://ria.ru/20251211/gerasimov-2061469275.html
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку
ВС России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность
ВС России освободили Кучеровку и Куриловку
Герасимов сообщил об освобождении Кучеровки и Куриловки