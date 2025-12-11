Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 11.12.2025 (обновлено: 13:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/gd-2061352871.html
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом - РИА Новости, 11.12.2025
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом
В Госдуму внесут законопроект о мерах против лиц, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за рубежом, сообщил глава думской комиссии по расследованию... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:11:00+03:00
2025-12-11T13:49:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251210/sovfed-2061089137.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060948424.html
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033474156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом

В Госдуме предложили ограничения против скрывающихся за рубежом преступников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о мерах против лиц, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за рубежом, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Комиссия подготовила к внесению в Госдуму пакет законопроектов об установлении временных ограничительных мер к лицам, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом", — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов
10 декабря, 12:57
Пискарев пояснил, что речь идет о тех, кто признан виновным по шести статьям КоАП:
  • невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах;
  • нарушение порядка деятельности иноагента;
  • призывы к нарушению территориальной целостности России;
  • призывы к введению санкций против России;
  • дискредитация вооруженных сил;
  • участие в деятельности нежелательной организации.
Среди мер, которые предлагает комиссия, значатся запрет на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость и действия водительского удостоверения.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США
9 декабря, 19:48
Помимо этого, такие нарушители не смогут регистрировать автомобили, заключать кредитные договоры, получать государственные и муниципальные онлайн-услуги. Их лицензии заморозят, а деньги и имущество заблокируют. Недоступным для них станет и дистанционное банковское обслуживание. Им также откажут в выполнении некоторых консульских действий, запретят заключать сделки и пользоваться электронной подписью.
Эти меры будут вводиться по решению генерального прокурора или его заместителя, уточнил глава комиссии. Надзорное ведомство будет вести соответствующий публичный реестр — "Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры".
Минюст и Генпрокуратура уже поддержали законопроекты, заключил Пискарев.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам
5 августа, 14:31
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала