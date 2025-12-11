В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о мерах против лиц, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за рубежом, В Госдуму внесут законопроект о мерах против лиц, которые пытаются избежать наказания, скрываясь за рубежом, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Комиссия подготовила к внесению в Госдуму пакет законопроектов об установлении временных ограничительных мер к лицам, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом", — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев пояснил, что речь идет о тех, кто признан виновным по шести статьям КоАП:

невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах;

нарушение порядка деятельности иноагента;

призывы к нарушению территориальной целостности России;

призывы к введению санкций против России;

дискредитация вооруженных сил;

участие в деятельности нежелательной организации.

Среди мер, которые предлагает комиссия, значатся запрет на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость и действия водительского удостоверения.

Помимо этого, такие нарушители не смогут регистрировать автомобили, заключать кредитные договоры, получать государственные и муниципальные онлайн-услуги. Их лицензии заморозят, а деньги и имущество заблокируют. Недоступным для них станет и дистанционное банковское обслуживание. Им также откажут в выполнении некоторых консульских действий, запретят заключать сделки и пользоваться электронной подписью.

Эти меры будут вводиться по решению генерального прокурора или его заместителя, уточнил глава комиссии. Надзорное ведомство будет вести соответствующий публичный реестр — "Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры".