Игорь Галась: Краснодарский край сформировал экономический "иммунитет"

Краснодарский край является не только местом, куда туристы приезжают отдохнуть летом на Черное мере, но и аграрным, промышленным и логистическим центром. Каких успехов в развитии этих направлений достиг регион, какие итоги сформировались в социальном-экономическом направлении, а также с какими барьерами сталкиваются предприятия края и как развивается креативная экономика, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель губернатора региона Игорь Галась.

– Игорь Петрович, каковы ключевые итоги социально-экономического развития Краснодарского края за последний год? На какие показатели вы бы обратили особое внимание?

– Если оценивать не просто один год, а опираться на трехлетний период, который более показателен в части результативности, то наша главная победа заключается в том, что Кубань на протяжение последних лет демонстрировала устойчивый реальный рост, превышающий российские значения. Это не случайный успех, а результат сформированного за это время мощного экономического "иммунитета". Именно этот прочный фундамент сейчас позволяет нам уверенно держать курс и не терять потенциал для развития даже в непростых внешних условиях.

Что касается конкретно 2025 года, то наша оценка такова: мы завершаем год с показателем ВРП в районе 100%. Мы не допустили снижение ВРП в реальном выражении, а в абсолютном, номинальном выражении экономика края приблизится к отметке в 5,8 триллиона рублей.

Особое внимание хотелось бы уделить социальным показателям. Главное — это рост реальных доходов граждан. Мы ожидаем увеличения среднего показателя до 67,2 тысячи рублей в месяц в 2025 году. Рост реальных располагаемых денежных доходов составит – 8,5%.

Прогноз этого года по росту реальной зарплаты – 5,4% или 81 тысяча рублей. При этом мы отмечаем, что есть определенный дисбаланс. Наиболее высокий уровень заработной платы формируется сегодня в деятельности воздушного и водного транспорта, производстве нефтепродуктов, в деятельности в области информации и связи, в сфере научных исследований и разработок. Здесь уровень заработной платы варьируется от 118 до 150 тысяч рублей. В том время, самые низкие зарплаты – от 37 до 45 тысяч рублей – наблюдаются в сферах производства текстильных изделий, изготовления одежды, обработке древесины и производстве изделий из дерева, включая мебель. Если смотреть территориальный разрез, то наиболее высокие зарплаты у нас в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике.

На фоне общего роста доходов мы держим на особом контроле задачу по снижению уровня бедности в регионе. Наши оценки показывают, что доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума останется на уровне около 7% по итогам текущего года. При этом численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократится с 411 тысяч человек в 2024 году до 409 тысяч человек в 2025 году, или на 0,5%.

– Ранее вы обозначили, что дополнительная потребность в кадрах (2025-2028 годов) составит 160 тысяч человек. Создание специальных программ — это стратегия на годы. Какие безотлагательные шаги планируются регионом, чтобы уже в следующем году предприятия в самых проблемных отраслях не столкнулись с приостановкой развития из-за нехватки специалистов?

– Мы достигли серьезных успехов: край является мощным аграрным, промышленным, логистическим и курортным центром. Однако дальнейший рост упирается сегодня не только в финансы или инфраструктуру, но прежде всего в человеческий капитал. Нехватка квалифицированных кадров — это системный ограничитель, который может замедлить нашу динамику и не позволить нам в полной мере реализовать наш уникальный потенциал. А главное, что кадровый дефицит — это существенный риск для нашего инвестиционного климата. Крупный инвестор, приходя в регион, в первую очередь изучает кадровый пул.

Безусловно, первый шаг по сокращению дефицита рабочей силы мы сделали уже давно. Это внедрение бережливых технологий на предприятиях через реализацию федерального проекта "Производительность труда", который с 2025 года стал частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Чем выше у предприятия производительность труда, тем меньше потребность в кадрах. Это основной наш инструмент. Однако мы не забываем о роботизации и автоматизации. Это позволяет перестроить свое производство на новый технологический уклад, сократить потребность в специалистах и повысить производство.

Также в Краснодарском крае в рамках реализации национальных проектов выстроена системная работа по поддержке профессионального развития жителей. Это ключевое направление для обеспечения экономики квалифицированными специалистами, отвечающими современным требованиям. В рамках национального проекта "Кадры" в 2025 году отмечается значительный поток заявок от граждан, заинтересованных в получении новых компетенций. На Единой цифровой платформе "Работа в России" было подано уже 9,1 тысячи заявлений на обучение. На сегодняшний момент к обучению приступили 4,4 тысячи человек.

Еще один инструмент – это инвестиции в среднее профобразование. Мы видим, что немалый дефицит кадров приходится именно на рабочие специальности. Это создание учебных "фабрик процессов" в колледжах, где студенты работают на реальном оборудовании. Действуют стимулирующие выплаты для педагогов и студентов. Предприятия края также принимают активное участие в подготовке кадров: организация корпоративных кафедр, целевое обучение.

Ну и, конечно, в крае действуют различные программы для привлечения специалистов по самым востребованным профессиям в таких отраслях, как образование, здравоохранение и социальные услуги и другие. Так, например, у нас есть программы "Земский доктор/фельдшер, работник культуры и учитель". В этом году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева была запущена аналогичная программа для тренеров. Также работники социальной сферы, преподаватели, сотрудники здравоохранения могут получить 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

– С какими основными барьерами сталкиваются предприятия региона внутри своей "системы" при внедрении бережливых технологий?

– Внедрении бережливых технологий на предприятиях и рост производительности труда — это не просто локальная задача, а часть общенациональной работы по повышению конкурентоспособности российской экономики. Федеральный проект "Производительность труда" — это больше, чем программа. Это возможность для кубанских компаний перестроить свою работу на принципах бережливости и непрерывного совершенствования.

Сегодня в нашей "копилке" уже более 390 предприятий. Главная трудность, с которой мы сталкиваемся, — это стереотипы и привычки, которые, к сожалению, порой мешают сделать рывок вперед. Сегодня стабильность — это не когда ничего не меняешь. Стабильность — это когда ты умеешь меняться быстрее других, и делаешь это осознанно. Вторая часть проблемы — это отношения с коллективом. Для многих управленцев слова "вовлечь работников в изменения" звучат как пустая и даже опасная теория. Но ведь вся суть бережливых подходов строится на совершенно ином.

В рамках реализации проекта специалисты Регионального центра компетенций доносят простую мысль: давайте уберем с пути работника все, что ему мешает - бесконечные поиски инструмента, бесполезные хождения по цеху, ожидание, исправление одного и того же брака. Дальше даются ясные стандарты и право самому работнику предлагать, как улучшить свою же работу.

Когда руководитель видит, как его коллега, такой же владелец бизнеса, после внедрения этих принципов получил реальный рост, — это показатель нашей работы.

– С момента создания совета по креативным индустриям прошло уже больше года. С какими первыми, конкретными результатами его работы вы можете уже сегодня ознакомить общественность? Какие именно отрасли, например, дизайн, IT, кино или гастрономия, были определены как приоритетные для Кубани и почему?

– Мы подходим к этому вопросу комплексно. Уже в октябре 2024 года по инициативе губернатора был создан совет по вопросам развития креативных индустрий. Его ключевая задача — наладить эффективное взаимодействие между краевой властью, муниципалитетами и самим бизнес-сообществом для увеличения вклада творческого сектора в экономику Кубани.

Наша работа сразу получила серьезный правовой импульс с принятием федерального закона в феврале 2025 года, который закрепил креативные индустрии как полноценный сектор экономики. Мы оперативно начали адаптировать его под наши региональные особенности. В марте провели первое заседание совета. 30 апреля принят закон Краснодарского края № 5353-КЗ "О развитии креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае", который стал отправной точкой в выстраивании эффективной системы управления креативным сектором на уровне региона.

Наиболее важно, что постановлением губернатора "О мерах по развитию креативных (творческих) индустрий в Краснодарском крае" утверждены критерии отнесения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных (творческих) индустрий. Сейчас завершающий этап работы. Мы формируем перечень этих приоритетных для Кубани креативных индустрий с обязательным учетом нашей локальной идентичности — народных традиций и особенностей территорий.

Также в Краснодарском крае начали формировать реестр субъектов креативных индустрий. В него смогут попасть физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, ведущие деятельность на территории края и одновременно отвечающие ряду требований. Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в краевое министерство экономики.

Мы рассматриваем креативную экономику как один из ключевых драйверов развития региона. На сегодняшний день в крае насчитывается порядка 20 тысяч представителей креативного сообщества. Успех каждого из них невозможен без современной, разветвленной инфраструктуры. У нас в крае такая система уже сформирована и активно развивается.

– Перед советом стояла задача определить приоритеты с учетом региональной специфики. В чем вы видите главное конкурентное преимущество Краснодарского края в этой сфере? Будете ли вы развивать "курортные" креативные индустрии или сделаете ставку на что-то другое?

– Наш край обладает уникальным сочетанием конкурентных преимуществ: это богатейшее культурное наследие, природа и выгодное географическое положение. На этой основе Краснодарский край имеет все шансы, чтобы стать одним из ведущих центров креативного предпринимательства в стране.

Уже сегодня, по данным Росстата, край прочно занимает четвертое место в России по объему креативной экономики после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, создавая добавленную стоимость более 132 миллиардов рублей. Это 2,8% нашего ВРП. Мы ставим амбициозную цель — превысить планку в 6% к 2030 году.

Но важно, что мы рассматриваем креативные индустрии как катализатор для всего бизнес-климата, как драйвер, который обогащает туризм, сферу услуг, торговлю и формирует новый, современный имидж всего региона. Сейчас структура креативного сектора у нас, как и по стране, традиционна: это IT, гастрономия, реклама, архитектура, исполнительские искусства. Это с учетом "узких" видов деятельности, отнесенных к креативным направлениям. Однако, мы активно работаем с Минэкономразвития России над расширением этого перечня и готовы оперативно интегрировать новые направления.

– Как вы планируете к 2030 году точно оценить вклад в экономику таких специалистов, как художники или музыканты? И не получится ли так, что основная поддержка достанется сферам вроде IT, а искусство и дизайн останутся без достаточного внимания?

– Актуальный вопрос, который касается ключевой проблемы современной экономической политики – как оценивать и поддерживать нематериальные активы и креативные индустрии. Оценка станет возможной за счет комбинации цифровых данных, усовершенствованной статистики и качественных исследований.

Анализом займется министерство экономики края, конечно, с привлечением научных организаций, экспертов в этой области, партнеров в сфере цифрового развития. В экосистеме поддержки креативных индустрий ключевая роль отведена отраслевым органам исполнительной власти, поддержка должна учитывать специфику деятельности. Часто, особенно в сфере искусства или дизайна решением является развитие сети креативных пространств, создание условий для коммерциализации результатов творчества и синергии с другими отраслями, включая информационные технологии и туризм.