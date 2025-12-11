ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 миллионов евро с немецким производителем БПЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных дронов типа Falke, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ в его распоряжении.
"Quantum Systems должна получить контракт на сумму 210 миллионов евро (246 миллионов долларов) на поставку разведывательных дронов немецкой армии в следующем году... Правительство Германии сделает заказ на поставку 520 разведывательных систем Falke", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, контракт также предусматривает возможность поставки еще 500 беспилотников в период с 2027 по 2032 год.
Как ожидается, на следующей неделе бюджетный комитет нижней палаты Бундестага одобрит этот и другие оборонные контракты на общую сумму 52 миллиарда евро, отмечает Блумберг.
Кроме того, как сообщили агентству источники, в этом году доход Quantum Systems составит около 280 миллионов евро, таким образом, стоимость предполагаемого контракта будет равняться примерно трем четвертям этой суммы.
В конце ноября Блумберг передавал, что немецкие законодатели готовы одобрить выделение 2,9 миллиарда евро на оборонные контракты для закупки дронов, стрелкового оружия и ракет. Отмечалось, что среди компаний, которые могут получить заказы, находятся такие гиганты, как оборонный концерн Rheinmetall и компания по производству вооружений Heckler & Koch, автопроизводитель Daimler Benz, а также немецкие стартапы по производству дронов Quantum Systems и Helsing.
Раннее издание Politico со ссылкой на внутренний документ немецкого правительства сообщила, что Германия планирует потратить около 377 миллиардов евро в 2026 году на закупку вооружений и техники для всех видов войск. При этом в тендерах лидируют немецкие компании, с ними связаны около 160 проектов на общую сумму около 182 миллиардов евро. Безусловный лидер закупок - оборонный концерн Rheinmetall: компания представлена в 53 отдельных пунктах планирования на сумму более 88 миллиардов евро.
Газета Handelsblatt ранее сообщала, что производитель беспилотников Quantum Systems планирует в этом году удвоить свои производственные мощности на Украине. По данным на лето 2024 года, около 400 БПЛА Quantum Systems уже использовались на Украине, планировалась поставка еще 800 штук. Руководство компании планировало поставлять Киеву также ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.