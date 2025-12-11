Рейтинг@Mail.ru
ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/frg-2061541428.html
ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg
ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 11.12.2025
ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg
Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 миллионов евро с немецким производителем БПЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:57:00+03:00
2025-12-11T23:57:00+03:00
в мире
украина
киев
politico
бундестаг германии
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251211/germaniya-2061540318.html
https://ria.ru/20251211/merts-2061445706.html
https://ria.ru/20251211/evropa-2061380937.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, politico, бундестаг германии, германия
В мире, Украина, Киев, Politico, Бундестаг Германии, Германия
ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg

Bloomberg: Германия планирует заказать дроны-разведчики на сумму 210 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 миллионов евро с немецким производителем БПЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных дронов типа Falke, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ в его распоряжении.
"Quantum Systems должна получить контракт на сумму 210 миллионов евро (246 миллионов долларов) на поставку разведывательных дронов немецкой армии в следующем году... Правительство Германии сделает заказ на поставку 520 разведывательных систем Falke", - говорится в материале агентства.
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
Вчера, 23:47
По данным Блумберг, контракт также предусматривает возможность поставки еще 500 беспилотников в период с 2027 по 2032 год.
Как ожидается, на следующей неделе бюджетный комитет нижней палаты Бундестага одобрит этот и другие оборонные контракты на общую сумму 52 миллиарда евро, отмечает Блумберг.
Кроме того, как сообщили агентству источники, в этом году доход Quantum Systems составит около 280 миллионов евро, таким образом, стоимость предполагаемого контракта будет равняться примерно трем четвертям этой суммы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дополнительной помощи Украине на 2026 год не предусмотрено, заявил Мерц
Вчера, 17:05
В конце ноября Блумберг передавал, что немецкие законодатели готовы одобрить выделение 2,9 миллиарда евро на оборонные контракты для закупки дронов, стрелкового оружия и ракет. Отмечалось, что среди компаний, которые могут получить заказы, находятся такие гиганты, как оборонный концерн Rheinmetall и компания по производству вооружений Heckler & Koch, автопроизводитель Daimler Benz, а также немецкие стартапы по производству дронов Quantum Systems и Helsing.
Раннее издание Politico со ссылкой на внутренний документ немецкого правительства сообщила, что Германия планирует потратить около 377 миллиардов евро в 2026 году на закупку вооружений и техники для всех видов войск. При этом в тендерах лидируют немецкие компании, с ними связаны около 160 проектов на общую сумму около 182 миллиардов евро. Безусловный лидер закупок - оборонный концерн Rheinmetall: компания представлена в 53 отдельных пунктах планирования на сумму более 88 миллиардов евро.
Газета Handelsblatt ранее сообщала, что производитель беспилотников Quantum Systems планирует в этом году удвоить свои производственные мощности на Украине. По данным на лето 2024 года, около 400 БПЛА Quantum Systems уже использовались на Украине, планировалась поставка еще 800 штук. Руководство компании планировало поставлять Киеву также ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Рютте призвал европейские страны быть готовыми "сражаться с русскими"
Вчера, 14:30
 
В миреУкраинаКиевPoliticoБундестаг ГерманииГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала