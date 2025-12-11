ФРГ хочет заказать 520 дронов-разведчиков, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 миллионов евро с немецким производителем БПЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных дронов типа Falke, передает агентство Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 миллионов евро с немецким производителем БПЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных дронов типа Falke, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ в его распоряжении.

"Quantum Systems должна получить контракт на сумму 210 миллионов евро (246 миллионов долларов) на поставку разведывательных дронов немецкой армии в следующем году... Правительство Германии сделает заказ на поставку 520 разведывательных систем Falke", - говорится в материале агентства.

По данным Блумберг, контракт также предусматривает возможность поставки еще 500 беспилотников в период с 2027 по 2032 год.

Как ожидается, на следующей неделе бюджетный комитет нижней палаты Бундестага одобрит этот и другие оборонные контракты на общую сумму 52 миллиарда евро, отмечает Блумберг.

Кроме того, как сообщили агентству источники, в этом году доход Quantum Systems составит около 280 миллионов евро, таким образом, стоимость предполагаемого контракта будет равняться примерно трем четвертям этой суммы.

В конце ноября Блумберг передавал, что немецкие законодатели готовы одобрить выделение 2,9 миллиарда евро на оборонные контракты для закупки дронов, стрелкового оружия и ракет. Отмечалось, что среди компаний, которые могут получить заказы, находятся такие гиганты, как оборонный концерн Rheinmetall и компания по производству вооружений Heckler & Koch, автопроизводитель Daimler Benz, а также немецкие стартапы по производству дронов Quantum Systems и Helsing.

Раннее издание Politico со ссылкой на внутренний документ немецкого правительства сообщила, что Германия планирует потратить около 377 миллиардов евро в 2026 году на закупку вооружений и техники для всех видов войск. При этом в тендерах лидируют немецкие компании, с ними связаны около 160 проектов на общую сумму около 182 миллиардов евро. Безусловный лидер закупок - оборонный концерн Rheinmetall: компания представлена в 53 отдельных пунктах планирования на сумму более 88 миллиардов евро.