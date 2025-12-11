СМИ: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Немецкий 74-летний аристократ Генрих XIII Ройсс отверг на суде обвинения в руководстве сетью "рейхсбюргеров" ("граждане рейха") и подготовке захвата бундестага как части плана государственного переворота в Германии, сообщает газета Zeit.

В высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне продолжается начавшийся в мае 2024 года судебный процесс по делу о подготовке госпереворота в Германии . Параллельно суды идут в Мюнхене Штутгарте . Обвинения предъявлены более чем 25 предполагаемым участникам неформального сообщества "рейхсбюргеров". По версии генпрокуратуры ФРГ, обвиняемые собирались захватить бундестаг, свергнуть власть, поставить во главе своего лидера и восстановить государственное устройство Германской империи, существовавшее на 1871 год. По данным следствия, принц Ройсс руководил этой сетью и собирался возглавить совет заговорщиков, который после переворота должен был вести переговоры о новом государственном устройстве Германии со странами, победившими во Второй мировой войне.

"Генрих XIII принц Ройсс, обвиняемый в руководстве сетью "рейхсбюргеров", через три года после своего ареста признался, что, будучи аристократом, позволил втянуть себя в эту сеть… однако на так называемых совещаниях участников сообщества в его доме он выступал, по его словам, лишь в роли модератора", - говорится в статье.

Таким образом, принц Ройсс отверг ранее предъявленное ему обвинение в руководстве сетью "рейхсбюргеров". По его словам, он подтвердил, что принимал в ней участие, но делал это "из любопытства". На суде Ройсс также утверждал, что еще до ареста ему стало ясно, что его и других участников сообщества обманули.

"После этого я больше не предпринимал никаких действий", – приводит издание слова Ройсса.

Что касается планов по захвату бундестага, то, согласно заявлениям Ройсса, в действительности их не существовало. Кроме того, он назвал такую затею "идиотской".

На суде принц всячески подчеркивал, что, участвуя в сети "рейхсбюргеров", не преследовал экстремистских целей, не является террористом, а напротив, выступает "противником насилия".

Как отмечает Zeit, адвокат Ройсса намерен подать в ближайшее время новые ходатайства об изменении его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей с учетом его возраста, фактической роли в сети "рейхсбюргеров" и "того факта, что в конечном итоге никакого реального преступления совершено не было".

В начале декабря сожительница принца Ройсса Виталия Б., также обвиняемая по этому делу, была освобождена из-под стражи, поскольку суд счел ее содержание под стражей несоразмерным. Остальные восемь обвиняемых до сих пор остаются под стражей.

Задержания участников сети "рейхсбюргеров" во главе с принцем Ройссом прошли в декабре 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку.