СМИ: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ
02:35 11.12.2025
СМИ: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ
Немецкий 74-летний аристократ Генрих XIII Ройсс отверг на суде обвинения в руководстве сетью "рейхсбюргеров" ("граждане рейха") и подготовке захвата бундестага
в мире
германия
мюнхен
штутгарт
германия
мюнхен
штутгарт
СМИ: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Немецкий 74-летний аристократ Генрих XIII Ройсс отверг на суде обвинения в руководстве сетью "рейхсбюргеров" ("граждане рейха") и подготовке захвата бундестага как части плана государственного переворота в Германии, сообщает газета Zeit.
В высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне продолжается начавшийся в мае 2024 года судебный процесс по делу о подготовке госпереворота в Германии. Параллельно суды идут в Мюнхене и Штутгарте. Обвинения предъявлены более чем 25 предполагаемым участникам неформального сообщества "рейхсбюргеров". По версии генпрокуратуры ФРГ, обвиняемые собирались захватить бундестаг, свергнуть власть, поставить во главе своего лидера и восстановить государственное устройство Германской империи, существовавшее на 1871 год. По данным следствия, принц Ройсс руководил этой сетью и собирался возглавить совет заговорщиков, который после переворота должен был вести переговоры о новом государственном устройстве Германии со странами, победившими во Второй мировой войне.
"Генрих XIII принц Ройсс, обвиняемый в руководстве сетью "рейхсбюргеров", через три года после своего ареста признался, что, будучи аристократом, позволил втянуть себя в эту сеть… однако на так называемых совещаниях участников сообщества в его доме он выступал, по его словам, лишь в роли модератора", - говорится в статье.
Таким образом, принц Ройсс отверг ранее предъявленное ему обвинение в руководстве сетью "рейхсбюргеров". По его словам, он подтвердил, что принимал в ней участие, но делал это "из любопытства". На суде Ройсс также утверждал, что еще до ареста ему стало ясно, что его и других участников сообщества обманули.
"После этого я больше не предпринимал никаких действий", – приводит издание слова Ройсса.
Что касается планов по захвату бундестага, то, согласно заявлениям Ройсса, в действительности их не существовало. Кроме того, он назвал такую затею "идиотской".
На суде принц всячески подчеркивал, что, участвуя в сети "рейхсбюргеров", не преследовал экстремистских целей, не является террористом, а напротив, выступает "противником насилия".
Как отмечает Zeit, адвокат Ройсса намерен подать в ближайшее время новые ходатайства об изменении его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей с учетом его возраста, фактической роли в сети "рейхсбюргеров" и "того факта, что в конечном итоге никакого реального преступления совершено не было".
В начале декабря сожительница принца Ройсса Виталия Б., также обвиняемая по этому делу, была освобождена из-под стражи, поскольку суд счел ее содержание под стражей несоразмерным. Остальные восемь обвиняемых до сих пор остаются под стражей.
Задержания участников сети "рейхсбюргеров" во главе с принцем Ройссом прошли в декабре 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку.
В декабре 2023 года генеральная прокуратура Германии предъявила принцу Ройссу обвинения по делу о подготовке государственного переворота, сообщало издание Spiegel. Еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в суде Мюнхена, а девяти - в Штутгарте. Подсудимые обвиняются в членстве в террористической организации или ее поддержке, а также в государственной измене.
