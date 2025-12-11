СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Германия в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитно-ракетные комплексы Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера, которые с января обеспечивали прикрытие района аэродрома Жешув - ключевого транспортного узла вблизи границы с Украиной, сообщил портал немецкого телеканала n-tv со ссылкой на ВВС ФРГ, уточнив, что задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была передана нидерландским ВС.
"В ближайшие дни бундесвер выведет свои зенитно-ракетные комплексы Patriot с территории Польши", - отмечает портал со ссылкой на ВВС Германии.
Уточняется, что в среду после почти года дежурства задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была планово передана нидерландским вооруженным силам. "Около 200 военнослужащих бундесвера, задействованных в миссии, смогут провести рождественские праздники дома, со своими семьями", - отметили в ВВС.
Уточняется, что основной миссией немецкого контингента была защита транспортного узла Жешув. В операции были задействованы две огневые единицы комплекса Patriot, предназначенного для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Согласно данным бундесвера, дальность действия комплекса составляет 68 километров, одновременно он может поражать до пяти целей.