Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/frg-2061263759.html
СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув
СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув - РИА Новости, 11.12.2025
СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув
Германия в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитно-ракетные комплексы Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера, которые с января обеспечивали... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:17:00+03:00
2025-12-11T02:17:00+03:00
в мире
германия
украина
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251205/situatsiya-2060160758.html
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059828631.html
германия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, польша, нато
В мире, Германия, Украина, Польша, НАТО
СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув

N-tv: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Германия в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитно-ракетные комплексы Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера, которые с января обеспечивали прикрытие района аэродрома Жешув - ключевого транспортного узла вблизи границы с Украиной, сообщил портал немецкого телеканала n-tv со ссылкой на ВВС ФРГ, уточнив, что задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была передана нидерландским ВС.
Аэродром Жешув - ключевой транспортный узел у границы с Украиной, через который, по данным западных СМИ, осуществляется военная логистика Киева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
5 декабря, 17:03
"В ближайшие дни бундесвер выведет свои зенитно-ракетные комплексы Patriot с территории Польши", - отмечает портал со ссылкой на ВВС Германии.
Уточняется, что в среду после почти года дежурства задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была планово передана нидерландским вооруженным силам. "Около 200 военнослужащих бундесвера, задействованных в миссии, смогут провести рождественские праздники дома, со своими семьями", - отметили в ВВС.
Уточняется, что основной миссией немецкого контингента была защита транспортного узла Жешув. В операции были задействованы две огневые единицы комплекса Patriot, предназначенного для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Согласно данным бундесвера, дальность действия комплекса составляет 68 километров, одновременно он может поражать до пяти целей.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины
4 декабря, 16:59
 
В миреГерманияУкраинаПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала