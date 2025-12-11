СМИ: ФРГ вскоре выведет из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув

Уточняется, что основной миссией немецкого контингента была защита транспортного узла Жешув. В операции были задействованы две огневые единицы комплекса Patriot, предназначенного для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.