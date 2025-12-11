Рейтинг@Mail.ru
Экономический суд французского города Нантера постановил ликвидировать компанию по производству бытовой техники Brandt, сообщает в четверг агентство Франс...
в мире, франция, нантер
В мире, Франция, Нантер
Во Франции ликвидируют производителя бытовой техники Brandt

AFP: суд во Франции постановил ликвидировать компанию бытовой техники Brandt

© Фото : Pixabay/moerschyСтиральная машинка
Стиральная машинка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Pixabay/moerschy
Стиральная машинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Экономический суд французского города Нантера постановил ликвидировать компанию по производству бытовой техники Brandt, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.
"В четверг суд принял решение о ликвидации компании по производству бытовой техники Brandt, (одного из - ред.) флагманов французской промышленности, которая исчезнет ... после решения экономического суда Нантера", - говорится в материале.
Компания Brandt была представлена на рынке более ста лет, а ее ликвидация приведет к потере работы для семисот ее сотрудников накануне Рождества. Министерство экономики Франции заявило, что "глубоко опечалено" судебным решением о ликвидации этого "(промышленного - ред.) флагмана Франции", пишет Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.
"(Для нас - ред.) это ужасная новость, шок и очень тяжелый удар по французской промышленности", - приводит АФП слова главы совета региона Центр-Долина Луары Франсуа Бонно, который назвал решение суда "травмой" для рабочих одного из заводов компании, расположенного в этом регионе.
Рабочие этого завода, расположенного в городе Вандоме в центральной Франции, также негативно восприняли решение о ликвидации компании. Завод в Вандоме обеспечивал работой 93 человека. Шестьдесят рабочих после появления новостей о ликвидации Brandt решили сжечь административные документы компании, говорится в материале.
Правительство Франции ранее объявляло о масштабной поддержке компании, причем к кабмину в дальнейшем присоединились власти региона Центр-Долина Луары и его административного центра Орлеана. В общей сложности они были готовы выделить до 20 миллионов евро на этот проект, который должна была реализовать компания по преобразованию французских предприятий Revive. Это спасло бы Brandt, хотя и сократило бы количество рабочих мест в компании до 370, уточняет АФП.
Несмотря на это, суд отклонил этот проект, и принял решение о ликвидации компании Brandt, вместе с которой исчезнут и три принадлежащих ей бренда бытовой техники: Vedette, Sauter и De Dietrich, напоминает Франс Пресс.
Ранее радиовещательная компания Radio France со ссылкой на данные крупнейшего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и консалтинговой фирмы Trendeo сообщала, что темпы деиндустриализации во Франции ускорились. С начала сентября во Франции в общей сложности 178 промышленных предприятий или закрылись, или находятся под угрозой закрытия, или сокращают штат сотрудников, что на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Помимо этого, во Франции с 2025 года выросло и количество увольнений работников в промышленном секторе, где работу потеряли 45 тысяч человек.
В октябре данные "Индустриального барометра" (отчета) министерства экономики показали, что темпы открытия новых промышленных предприятий во Франции значительно снизились за первую половину 2025 года. Всего за первую половину 2025 года во Франции было открыто и расширено 130 промышленных предприятий, а закрыто или сокращено 121, было написано там.
В миреФранцияНантер
 
 
