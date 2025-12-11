Во Франции ликвидируют производителя бытовой техники Brandt

ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Экономический суд французского города Нантера постановил ликвидировать компанию по производству бытовой техники Brandt, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

"В четверг суд принял решение о ликвидации компании по производству бытовой техники Brandt, (одного из - ред.) флагманов французской промышленности, которая исчезнет ... после решения экономического суда Нантера", - говорится в материале.

Компания Brandt была представлена на рынке более ста лет, а ее ликвидация приведет к потере работы для семисот ее сотрудников накануне Рождества. Министерство экономики Франции заявило, что "глубоко опечалено" судебным решением о ликвидации этого "(промышленного - ред.) флагмана Франции", пишет Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.

"(Для нас - ред.) это ужасная новость, шок и очень тяжелый удар по французской промышленности", - приводит АФП слова главы совета региона Центр-Долина Луары Франсуа Бонно, который назвал решение суда "травмой" для рабочих одного из заводов компании, расположенного в этом регионе.

Рабочие этого завода, расположенного в городе Вандоме в центральной Франции , также негативно восприняли решение о ликвидации компании. Завод в Вандоме обеспечивал работой 93 человека. Шестьдесят рабочих после появления новостей о ликвидации Brandt решили сжечь административные документы компании, говорится в материале.

Правительство Франции ранее объявляло о масштабной поддержке компании, причем к кабмину в дальнейшем присоединились власти региона Центр-Долина Луары и его административного центра Орлеана. В общей сложности они были готовы выделить до 20 миллионов евро на этот проект, который должна была реализовать компания по преобразованию французских предприятий Revive. Это спасло бы Brandt, хотя и сократило бы количество рабочих мест в компании до 370, уточняет АФП.

Несмотря на это, суд отклонил этот проект, и принял решение о ликвидации компании Brandt, вместе с которой исчезнут и три принадлежащих ей бренда бытовой техники: Vedette, Sauter и De Dietrich, напоминает Франс Пресс.

Ранее радиовещательная компания Radio France со ссылкой на данные крупнейшего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и консалтинговой фирмы Trendeo сообщала, что темпы деиндустриализации во Франции ускорились. С начала сентября во Франции в общей сложности 178 промышленных предприятий или закрылись, или находятся под угрозой закрытия, или сокращают штат сотрудников, что на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Помимо этого, во Франции с 2025 года выросло и количество увольнений работников в промышленном секторе, где работу потеряли 45 тысяч человек.