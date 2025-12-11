Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 11.12.2025 (обновлено: 15:07 11.12.2025)
Вопрос отправки французских войск на Украину не стоит, заявил посол России

Посол России Мешков: вопрос отправки французских военных на Украину не стоит

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вопрос отправки французских военных на Украину не стоит, однако эта тема звучит в риторике и вызывает обеспокоенность французских граждан, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
"На данном этапе вопрос направления вооруженных сил Франции на Украину не стоит, потому что французы прекрасно понимают, мы их не раз предупреждали, что появление иностранных вооруженных сил на территории Украины будет рассматриваться нами как законная цель. Но в риторике эта тема постоянно звучит и вызывает беспокойство во французском обществе", - сказал Мешков.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижАлексей МешковМирный план США по Украине
 
 
