Вопрос отправки французских войск на Украину не стоит, заявил посол России
Вопрос отправки французских войск на Украину не стоит, заявил посол России
Вопрос отправки французских военных на Украину не стоит, однако эта тема звучит в риторике и вызывает обеспокоенность французских граждан, заявил посол РФ в... РИА Новости, 11.12.2025
Вопрос отправки французских войск на Украину не стоит, заявил посол России
Посол России Мешков: вопрос отправки французских военных на Украину не стоит