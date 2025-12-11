Рейтинг@Mail.ru
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
11.12.2025
Футбол
 
13:11 11.12.2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому пересчету от суперкомпьютера... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
арсенал (лондон)
бавария
манчестер сити
лига чемпионов уефа
барселона
спорт, арсенал (лондон), бавария, манчестер сити, лига чемпионов уефа, барселона
Футбол, Спорт, Арсенал (Лондон), Бавария, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Барселона
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ

Суперкомпьютер Opta считает "Арсенал" главным фаворитом на победу в ЛЧ

Трофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© UEFA
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому пересчету от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
По версии платформы, шансы "Арсенала" пройти в четвертьфинал составляют 79%, в полуфинал - 57%. С вероятностью 38% лондонский клуб окажется в финале.
В тройку претендентов на главный еврокубок суперкомпьютер включил немецкую "Баварию" (19%) и действующего обладателя трофея - французский "Пари Сен-Жермен" (14%), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Далее идут английский "Манчестер Сити" (11%) и испанская "Барселона" (7%).
За два тура до окончания основного этапа Лиги чемпионов выигравший все шесть матчей "Арсенал" лидирует в таблице с 18-ю очками. Далее располагаются "Бавария" (15 очков), "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Аталанта" (по 13 очков).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Сафонов вернулся в Лигу чемпионов. И даже поиграл вместе с украинцем
Вчера, 01:20
 
ФутболСпортАрсенал (Лондон)БаварияМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026Барселона
 
