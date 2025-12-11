Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому пересчету от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.

По версии платформы, шансы "Арсенала" пройти в четвертьфинал составляют 79%, в полуфинал - 57%. С вероятностью 38% лондонский клуб окажется в финале.

В тройку претендентов на главный еврокубок суперкомпьютер включил немецкую "Баварию" (19%) и действующего обладателя трофея - французский "Пари Сен-Жермен" (14%), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Далее идут английский "Манчестер Сити" (11%) и испанская "Барселона" (7%).