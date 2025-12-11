https://ria.ru/20251211/favorit-2061352747.html
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому пересчету от суперкомпьютера... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ
Суперкомпьютер Opta считает "Арсенал" главным фаворитом на победу в ЛЧ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 22% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому пересчету от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
По версии платформы, шансы "Арсенала" пройти в четвертьфинал составляют 79%, в полуфинал - 57%. С вероятностью 38% лондонский клуб окажется в финале.
В тройку претендентов на главный еврокубок суперкомпьютер включил немецкую "Баварию" (19%) и действующего обладателя трофея - французский "Пари Сен-Жермен" (14%), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Далее идут английский "Манчестер Сити" (11%) и испанская "Барселона" (7%).
За два тура до окончания основного этапа Лиги чемпионов выигравший все шесть матчей "Арсенал" лидирует в таблице с 18-ю очками. Далее располагаются "Бавария" (15 очков), "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Аталанта" (по 13 очков).