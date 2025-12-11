Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО - РИА Новости, 11.12.2025
16:44 11.12.2025 (обновлено: 16:51 11.12.2025)
Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО
Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО - РИА Новости, 11.12.2025
Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО
ЕС копирует повестку НАТО, и это совершенно неправильно, так как это ведет Европу к войне, а не к миру, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:44:00+03:00
2025-12-11T16:51:00+03:00
Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО

Евродепутат Кеннес: копирование Евросоюзом повестки НАТО ведет к войне

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЕС копирует повестку НАТО, и это совершенно неправильно, так как это ведет Европу к войне, а не к миру, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Сегодня я не вижу разницы между ЕС и НАТО. Мы полностью подчиняемся НАТО. А так быть не должно. Мы две разные организации. И у нас должна быть своя собственная политика. Мы не можем просто копировать повестку дня НАТО. ЕС и НАТО сейчас - это одно и то же, что совершенно неправильно, потому что это ведет нас к войне, а не к миру", - считает Кеннес.
По его мнению, ЕС был основан для предотвращения новой войны в Европе, и после Второй мировой войны между странами Европы было гораздо больше сотрудничества, чем сейчас.
"Сегодня я вижу, что ЕС подвергает критике каждую инициативу – будь то из Москвы или Вашингтона. ЕС на все говорит – "нет, это плохо". Но я не вижу никаких инициатив с его стороны. Я все еще жду первой европейской инициативы, направленной на достижение мира", - отметил собеседник агентства.
