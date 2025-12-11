Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО

ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЕС копирует повестку НАТО, и это совершенно неправильно, так как это ведет Европу к войне, а не к миру, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Сегодня я не вижу разницы между ЕС и НАТО. Мы полностью подчиняемся НАТО. А так быть не должно. Мы две разные организации. И у нас должна быть своя собственная политика. Мы не можем просто копировать повестку дня НАТО. ЕС и НАТО сейчас - это одно и то же, что совершенно неправильно, потому что это ведет нас к войне, а не к миру", - считает Кеннес.
По его мнению, ЕС был основан для предотвращения новой войны в Европе, и после Второй мировой войны между странами Европы было гораздо больше сотрудничества, чем сейчас.
"Сегодня я вижу, что ЕС подвергает критике каждую инициативу – будь то из Москвы или Вашингтона. ЕС на все говорит – "нет, это плохо". Но я не вижу никаких инициатив с его стороны. Я все еще жду первой европейской инициативы, направленной на достижение мира", - отметил собеседник агентства.