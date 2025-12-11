Евродепутат обвинил ЕС в копировании повестки НАТО

ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЕС копирует повестку НАТО, и это совершенно неправильно, так как это ведет Европу к войне, а не к миру, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.