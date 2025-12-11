https://ria.ru/20251211/evrosoyuz-2061373291.html
Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС
Еврокомиссия подала в Суд Евросоюза на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу за различные нарушения правил союза, говорится в опубликованных заявлениях на... РИА Новости, 11.12.2025
Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС
