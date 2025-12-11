Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер приглашает всех всех европарламентариев на встречу с депутатами Госдумы РФ по видеосвязи в середине декабря, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на внутреннюю переписку.