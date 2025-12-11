Рейтинг@Mail.ru
Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/evroparlament-2061305518.html
Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico
Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico - РИА Новости, 11.12.2025
Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico
Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер приглашает всех всех европарламентариев на встречу с депутатами Госдумы РФ по видеосвязи в середине... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:28:00+03:00
2025-12-11T10:28:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
россия
фернан картайзер
леонид слуцкий (политик)
европарламент
госдума рф
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_113:0:1546:806_1920x0_80_0_0_fe61b99fe389124dde3536fb6e2dd337.jpg
https://ria.ru/20251003/gosduma-2046177313.html
люксембург (округ)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_292:0:1367:806_1920x0_80_0_0_bb0460a57c3440e20038bbf9cccb308b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, люксембург (округ), россия, фернан картайзер, леонид слуцкий (политик), европарламент, госдума рф, politico
В мире, Люксембург (округ), Россия, Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, Госдума РФ, Politico
Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico

Politico: членов ЕП пригласили на видеовстречу с депутатами Госдумы РФ

© European ParliamentВыступление Каи Каллас в Европейском парламенте
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© European Parliament
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер приглашает всех всех европарламентариев на встречу с депутатами Госдумы РФ по видеосвязи в середине декабря, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на внутреннюю переписку.
"Члены ЕП были приглашены на видеовстречу с членами российской Думы в середине декабря... Видеоконференцию организует член ЕП из Люксембурга Фернан Картайзер... Согласно приглашению, это второй организованный диалог, и все члены ЕП были приглашены", - сообщает издание.
Как отмечается в материале, команда Картайзера называет целью встречи "обычную парламентскую дипломатию" в условиях отсутствия официального взаимодействия.
В ноябре глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что российские депутаты планируют до конца 2025 года провести встречу в формате видеоконференцсвязи с представителями Европарламента во главе с депутатом Фернаном Картайзером.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
3 октября, 14:24
 
В миреЛюксембург (округ)РоссияФернан КартайзерЛеонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентГосдума РФPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала