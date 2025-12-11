Членов ЕП пригласили на встречу с депутатами Госдумы, пишет Politico

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер приглашает всех всех европарламентариев на встречу с депутатами Госдумы РФ по видеосвязи в середине декабря, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на внутреннюю переписку.
"Члены ЕП были приглашены на видеовстречу с членами российской Думы в середине декабря... Видеоконференцию организует член ЕП из Люксембурга Фернан Картайзер... Согласно приглашению, это второй организованный диалог, и все члены ЕП были приглашены", - сообщает издание.
Как отмечается в материале, команда Картайзера называет целью встречи "обычную парламентскую дипломатию" в условиях отсутствия официального взаимодействия.
В ноябре глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что российские депутаты планируют до конца 2025 года провести встречу в формате видеоконференцсвязи с представителями Европарламента во главе с депутатом Фернаном Картайзером.
