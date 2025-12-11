БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".
"У США были ожидания, что мы (страны Европы. — Прим. ред.) будем тратить больше, как минимум столько же, сколько тратят они, не потому что мы все должны тратить одинаково, а потому что нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас", — сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В конце ноября газета Wall Street Journal написала, что бундесвер разрабатывает на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч натовских военных на восток, причем про территории самой Германии линия фронта проходить не будет. Как отметил российский посол в Бельгии Денис Гончар, страны НАТО готовят свое население к войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.