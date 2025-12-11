Рейтинг@Mail.ru
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих - РИА Новости, 11.12.2025
22:12 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/estoniya-2061530811.html
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих - РИА Новости, 11.12.2025
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих
Представители Эстонии удалились, а глава МИД Польши Радослав Сикорский отвлекался на разговоры в ходе выступления Владимира Зеленского перед членами так... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:12:00+03:00
2025-12-11T22:12:00+03:00
в мире
эстония
украина
владимир зеленский
радослав сикорский
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_abf78e4eaec7fd97890424a95b9628d6.jpg
эстония
украина
в мире, эстония, украина, владимир зеленский, радослав сикорский, мид польши
В мире, Эстония, Украина, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, МИД Польши
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих

Эстонцы удалились, а Сикорский отвлекался в ходе онлайн-выступления Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Представители Эстонии удалились, а глава МИД Польши Радослав Сикорский отвлекался на разговоры в ходе выступления Владимира Зеленского перед членами так называемой "коалиции желающих" по Украине.
Встреча прошла в онлайн-формате, в ходе нее Зеленский отчитался о проведенном с американскими чиновниками разговоре о гарантиях безопасности.
В видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Зеленского, в определенный момент показывается экран, на который выведены трансляции из кабинетов представителей стран "коалиции". При этом можно заметить, что кресла в кабинете представителей Эстонии пусты, а Сикорский активно переговаривается с кем-то, кто находится "за кадром".
В миреЭстонияУкраинаВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийМИД Польши
 
 
