https://ria.ru/20251211/estoniya-2061530811.html
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих - РИА Новости, 11.12.2025
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих
Представители Эстонии удалились, а глава МИД Польши Радослав Сикорский отвлекался на разговоры в ходе выступления Владимира Зеленского перед членами так... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:12:00+03:00
2025-12-11T22:12:00+03:00
2025-12-11T22:12:00+03:00
в мире
эстония
украина
владимир зеленский
радослав сикорский
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_abf78e4eaec7fd97890424a95b9628d6.jpg
https://ria.ru/20251210/chekhiya-2060858000.html
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c896767ae867b8c934c65e43ef0b5209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, владимир зеленский, радослав сикорский, мид польши
В мире, Эстония, Украина, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, МИД Польши
Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на встрече коалиции желающих
Эстонцы удалились, а Сикорский отвлекался в ходе онлайн-выступления Зеленского