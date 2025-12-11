В Эстонии планируют увеличить срочную службу до одного года, сообщают СМИ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Эстонии намерены с 2027 года увеличить продолжительность срочной службы в армии до 12 месяцев для всех призывников, сообщает телерадиокомпания ERR.

Как подчеркивает телерадиокомпания, до сих пор этот срок составлял восемь или 11 месяцев в зависимости от специальности.

"Правительство намерено с 2027 года установить продолжительность срочной службы для всех призывников в 12 месяцев... Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) направил на согласование законопроект, цель которого - унифицировать продолжительность службы по всем специальностям. В качестве обоснования изменений указано, что объем и техническая сложность подготовки в рамках срочной службы увеличились, а также внедрены современные системы вооружения", - говорится в материале ERR.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что прежние циклы подготовки больше не позволяют обеспечить необходимое качество подготовки и равномерное распределение нагрузки по всем специальностям.