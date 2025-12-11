Рейтинг@Mail.ru
15:08 11.12.2025 (обновлено: 15:40 11.12.2025)
В Эстонии планируют увеличить срочную службу до одного года, сообщают СМИ
В Эстонии планируют увеличить срочную службу до одного года, сообщают СМИ
в мире, эстония, ханно певкур
В мире, Эстония, Ханно Певкур
В Эстонии планируют увеличить срочную службу до одного года, сообщают СМИ

ERR: Эстония намерена увеличить срочную службу в армии до года с 2027 г

© Фото : Силы обороны ЭстонииВС Эстонии
ВС Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Силы обороны Эстонии
ВС Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Эстонии намерены с 2027 года увеличить продолжительность срочной службы в армии до 12 месяцев для всех призывников, сообщает телерадиокомпания ERR.
Как подчеркивает телерадиокомпания, до сих пор этот срок составлял восемь или 11 месяцев в зависимости от специальности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Остановите Мерца". Немецкая молодежь боится России и хочет жить
7 декабря, 08:00
"Правительство намерено с 2027 года установить продолжительность срочной службы для всех призывников в 12 месяцев... Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) направил на согласование законопроект, цель которого - унифицировать продолжительность службы по всем специальностям. В качестве обоснования изменений указано, что объем и техническая сложность подготовки в рамках срочной службы увеличились, а также внедрены современные системы вооружения", - говорится в материале ERR.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что прежние циклы подготовки больше не позволяют обеспечить необходимое качество подготовки и равномерное распределение нагрузки по всем специальностям.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что силы обороны Эстонии в 2026 году призовут на срочную службу в три раза меньше новобранцев, чем обычно, чтобы обеспечить возможность действующим военнослужащим пройти расширенное обучение.
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: президент Эстонии написал странный пост
Вчера, 01:29
 
