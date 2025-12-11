Рейтинг@Mail.ru
Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ - РИА Новости, 11.12.2025
14:16 11.12.2025
Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ
Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ - РИА Новости, 11.12.2025
Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ
Уровень защиты прав и свобод человека в России не снизился после выхода страны из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, россия, валерий зорькин, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
В мире, Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ

Зорькин: уровень защиты прав человека в РФ не снизился после выхода из ЕСПЧ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уровень защиты прав и свобод человека в России не снизился после выхода страны из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Президент РФ Владимир Путин провел в четверг встречу с Зорькиным в Кремле.
"Мне кажется, что многие у нас в стране говорили так: "Ой, вышли из Европейского суда (ЕСПЧ - ред.), это большой ущерб будет"... и так далее. На мой взгляд, нет ничего подобного. Мне кажется, защита прав и свобод человека находится на том же уровне", - сказал Зорькин.
Он добавил, что судьи Конституционного суда России были крайне поражены политизацией ЕСПЧ, особенно в последние годы перед тем, как Россия прекратила членство в этой организации.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ.
В миреРоссияВалерий ЗорькинВладимир ПутинЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Европы
 
 
