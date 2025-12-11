Уровень защиты прав человека в России не снизился после выхода из ЕСПЧ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уровень защиты прав и свобод человека в России не снизился после выхода страны из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Он добавил, что судьи Конституционного суда России были крайне поражены политизацией ЕСПЧ, особенно в последние годы перед тем, как Россия прекратила членство в этой организации.