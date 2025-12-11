Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ

"Санкции – это все же тогда, когда есть норма, нарушения. <...> Грабительство получается, когда такая санкция, которая вообще не соответствует никаким образом международному праву", — подчеркнул он.

Как заявлял президент, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по его словам, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".