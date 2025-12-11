https://ria.ru/20251211/espch-2061353483.html
Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ
Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ - РИА Новости, 11.12.2025
Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ
Владимир Путин обсудил с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным тему политизации европейского правосудия. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:13:00+03:00
2025-12-11T13:13:00+03:00
2025-12-11T15:10:00+03:00
Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ
Путин указал на политизацию европейского правосудия и ЕСПЧ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным тему политизации европейского правосудия.
На совещании с президентом глава КС напомнил, что Москва вышла из европейской организации правосудия, в том числе из ЕСПЧ
.
"Да. Там полная политизация", — отметил Путин
.
По словам Зорькина
, ранее звучали мнения, что такой шаг нанесет России
ущерб, но ничего подобного не произошло: защита прав и свобод человека в стране находится на том же уровне.
Сейчас Москва находится под ограничительными мерами, которые, как считает председатель КС, придумали сами западные государства.
"Санкции – это все же тогда, когда есть норма, нарушения. <...> Грабительство получается, когда такая санкция, которая вообще не соответствует никаким образом международному праву", — подчеркнул он.
Как заявлял президент, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по его словам, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".