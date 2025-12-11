Рейтинг@Mail.ru
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/es-2061539740.html
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу - РИА Новости, 11.12.2025
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела в своем офисе первое собрание по вопросам, затрагивающим арест ее предшественницы по делу о... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:39:00+03:00
2025-12-11T23:39:00+03:00
в мире
бельгия
брюссель
кайя каллас
федерика могерини
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_0:94:2816:1678_1920x0_80_0_0_38934b325718719c78e894c2c706de0b.jpg
https://ria.ru/20251203/politsija-2059461618.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_166:0:2667:1876_1920x0_80_0_0_598a55d94c8031238296e80c17d72c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, брюссель, кайя каллас, федерика могерини, евросоюз
В мире, Бельгия, Брюссель, Кайя Каллас, Федерика Могерини, Евросоюз
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу

Каллас: скандал с Могерини потряс EEAS

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела в своем офисе первое собрание по вопросам, затрагивающим арест ее предшественницы по делу о мошенничестве, сообщает Euractiv со ссылкой на участников мероприятия.
Выступая на общем собрании сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS), Каллас признала влияние расследования о мошенничестве, в котором фигурируют экс-глава Федерика Могерини и бывший генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино, на репутацию ведомства.
"Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу", — заявила Каллас, обращаясь к сотрудникам.
Выступление Каллас длилось всего около 30 минут и содержало мало конкретики, она ответила только на три вопроса, после чего поспешила присоединиться к видеоконференции лидеров "коалиции желающих", сообщили источники.
В начале декабря стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
3 декабря, 11:50
 
В миреБельгияБрюссельКайя КалласФедерика МогериниЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала