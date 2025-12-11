Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела в своем офисе первое собрание по вопросам, затрагивающим арест ее предшественницы по делу о мошенничестве, сообщает Euractiv со ссылкой на участников мероприятия.

Выступление Каллас длилось всего около 30 минут и содержало мало конкретики, она ответила только на три вопроса, после чего поспешила присоединиться к видеоконференции лидеров "коалиции желающих", сообщили источники.