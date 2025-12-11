https://ria.ru/20251211/es-2061539740.html
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу - РИА Новости, 11.12.2025
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела в своем офисе первое собрание по вопросам, затрагивающим арест ее предшественницы по делу о... РИА Новости, 11.12.2025
Каллас призналась сотрудникам EEAS, что скандал с Могерини потряс службу
Каллас: скандал с Могерини потряс EEAS
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела в своем офисе первое собрание по вопросам, затрагивающим арест ее предшественницы по делу о мошенничестве, сообщает Euractiv со ссылкой на участников мероприятия.
Выступая на общем собрании сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS), Каллас
признала влияние расследования о мошенничестве, в котором фигурируют экс-глава Федерика Могерини
и бывший генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино, на репутацию ведомства.
"Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу", — заявила Каллас, обращаясь к сотрудникам.
Выступление Каллас длилось всего около 30 минут и содержало мало конкретики, она ответила только на три вопроса, после чего поспешила присоединиться к видеоконференции лидеров "коалиции желающих", сообщили источники.
В начале декабря стало известно, что полиция Бельгии
по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС
в Брюсселе
. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.