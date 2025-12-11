Рейтинг@Mail.ru
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 11.12.2025 (обновлено: 23:19 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/es-2061537247.html
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества - РИА Новости, 11.12.2025
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества
Мэр городка Галатоне на юге Италии заметил лишнюю фигуру в традиционном вертепе, изображающем сцену рождения Иисуса Христа, на одной из центральных площадей:... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:13:00+03:00
2025-12-11T23:19:00+03:00
в мире
италия
россия
гана
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061537424_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_c311b23f2b17528cd7e4b348e7e8483c.jpg
https://ria.ru/20250531/kitaj-2020126223.html
италия
россия
гана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061537424_0:32:1280:992_1920x0_80_0_0_496a94d11f847566cba7dedc30f5570a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, гана, иисус христос
В мире, Италия, Россия, Гана, Иисус Христос
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

Преступник в Галатоне притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

© Телеграм RIA.RU Telegram-канал РИА НовостиПреступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Телеграм RIA.RU Telegram-канал РИА Новости
Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 11 дек – РИА Новости. Мэр городка Галатоне на юге Италии заметил лишнюю фигуру в традиционном вертепе, изображающем сцену рождения Иисуса Христа, на одной из центральных площадей: "четвертым" волхвом оказался беглый преступник, пытавшийся притвориться частью библейского сюжета.
"Стоя перед сценой Рождества… я заметил кое-что, что сначала принял за ее часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важной", - написал мэр Флавио Филони в своем Facebook*.
Местные СМИ, публикуя новость о происшествии в провинции Лечче, сопровождают ее фотографией рождественского вертепа с застывшим темнокожим человеком с приподнятыми руками на заднем плане.
Как сообщила Gazzetta del Mezzogiorno, мужчину уговорили покинуть композицию. Как отмечается, он находился в помутненном состоянии и мог создать проблемы для общественного спокойствия. Прибывшие на место полицейские установили его личность и выяснили, что 38-летний уроженец Ганы находится в розыске управлением города Болонья на севере страны. За сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений он должен был понести наказание сроком в девять месяцев и 15 дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Поврежденные фигуры воинов Терракотовой армии - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Китае испортили фигуры воинов Терракотовой армии
31 мая, 13:13
 
В миреИталияРоссияГанаИисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала