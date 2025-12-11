Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

РИМ, 11 дек – РИА Новости. Мэр городка Галатоне на юге Италии заметил лишнюю фигуру в традиционном вертепе, изображающем сцену рождения Иисуса Христа, на одной из центральных площадей: "четвертым" волхвом оказался беглый преступник, пытавшийся притвориться частью библейского сюжета.
"Стоя перед сценой Рождества… я заметил кое-что, что сначала принял за ее часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важной", - написал мэр Флавио Филони в своем Facebook*.
Местные СМИ, публикуя новость о происшествии в провинции Лечче, сопровождают ее фотографией рождественского вертепа с застывшим темнокожим человеком с приподнятыми руками на заднем плане.
Как сообщила Gazzetta del Mezzogiorno, мужчину уговорили покинуть композицию. Как отмечается, он находился в помутненном состоянии и мог создать проблемы для общественного спокойствия. Прибывшие на место полицейские установили его личность и выяснили, что 38-летний уроженец Ганы находится в розыске управлением города Болонья на севере страны. За сопротивление должностному лицу и нанесение телесных повреждений он должен был понести наказание сроком в девять месяцев и 15 дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
