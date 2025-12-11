Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

РИМ, 11 дек – РИА Новости. Мэр городка Галатоне на юге Италии заметил лишнюю фигуру в традиционном вертепе, изображающем сцену рождения Иисуса Христа, на одной из центральных площадей: "четвертым" волхвом оказался беглый преступник, пытавшийся притвориться частью библейского сюжета.

Местные СМИ, публикуя новость о происшествии в провинции Лечче, сопровождают ее фотографией рождественского вертепа с застывшим темнокожим человеком с приподнятыми руками на заднем плане.