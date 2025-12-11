ЕС расширит антироссийские санкции, пишет EUobserver

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз расширит антироссийские санкции включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера, сообщает издание EUobserver со ссылкой на подготовленные документы.