ЕС расширит антироссийские санкции, пишет EUobserver - РИА Новости, 11.12.2025
22:56 11.12.2025
ЕС расширит антироссийские санкции, пишет EUobserver
Евросоюз расширит антироссийские санкции включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера, сообщает РИА Новости, 11.12.2025
в мире
франция
россия
брюссель
андрей быстрицкий
федор лукьянов
евросоюз
франция
россия
брюссель
в мире, франция, россия, брюссель, андрей быстрицкий, федор лукьянов, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Брюссель, Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Евросоюз
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз расширит антироссийские санкции включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера, сообщает издание EUobserver со ссылкой на подготовленные документы.
По данным издания, эти "мини-санкции" были согласованы в промежуточный период между 19-м раундом мер в отношении России, принятым в октябре, и предстоящим 20-м раундом (ожидается в феврале). Министры иностранных дел, встречающиеся в Брюсселе на следующей неделе, должны подписать эти меры, чтобы они вступили в силу.
Как пишет издание, санкции введены против пяти россиян, которые связаны с Валдайским дискуссионным клубом: Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов, Дмитрий Суслов и Иван Тимофеев. Еще трое включены в список за якобы хакерскую деятельность.
Сообщается, что в расширенный список санкций по обвинению в "прокремлевской пропаганде" включены американец Джон Дуган, французский гражданин Ксавье Моро, и швейцарец Жак Бод.
ЕС также вносит в черный список еще четырех человек и пять компаний. В их число входят пакистанский, эмиратский и азербайджанский бизнесмены, а также три эмиратские и одна вьетнамская фирмы.
