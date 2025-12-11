Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель - РИА Новости, 11.12.2025
22:37 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/es-2061533004.html
Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель
Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель - РИА Новости, 11.12.2025
Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель
Европейский союз ждет гибель, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 11.12.2025
Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Европейский союз ждет гибель, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Кто не читал этот материал, тот не понимает его значения. Это абсолютно новый взгляд США на Европу и Европейский союз. В этом материале опять говорится о том, что Европейский союз оставляет свои основные ценности, не имеет лидерства и теряет свою позицию в международной сфере… Этот материал посвящен ценностям", - сказал Фицо в парламенте, комментируя новую стратегию нацбезопасности США. Трансляция велась на сайте словацкого парламента.
Фицо согласен с мнением США о том, что Европейский союз теряет свои традиции и ценности. Он также напомнил, что Словакия закрепила в своей конституции существование только двух полов - мужского и женского, за что республика была подвергнута критике со стороны некоторых европейских политиков.
"Если Европейский союз будет продолжать так же и не будет уважать суверенную политику, традиции и исторические корни, то он сгинет. Если он должен сгинуть, так пусть сгинет. Но мы будем защищать свои взгляды и традиции", - заключил премьер.
В начале ноября Фицо заявил, что европейские страны должны придерживаться своих традиций и ценностей, в противном случае в Европе, которая сбита с толку, они могут лишиться собственных штанов.
Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября. В 2014 году в конституции страны было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС
29 мая, 18:34
 
В миреСловакияСШАЕвропаРоберт Фицо
 
 
