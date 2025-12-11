Премьер Словакии предрек Евросоюзу гибель

БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Европейский союз ждет гибель, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США , в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине

"Кто не читал этот материал, тот не понимает его значения. Это абсолютно новый взгляд США на Европу и Европейский союз. В этом материале опять говорится о том, что Европейский союз оставляет свои основные ценности, не имеет лидерства и теряет свою позицию в международной сфере… Этот материал посвящен ценностям", - сказал Фицо в парламенте, комментируя новую стратегию нацбезопасности США. Трансляция велась на сайте словацкого парламента.

Фицо согласен с мнением США о том, что Европейский союз теряет свои традиции и ценности. Он также напомнил, что Словакия закрепила в своей конституции существование только двух полов - мужского и женского, за что республика была подвергнута критике со стороны некоторых европейских политиков.

"Если Европейский союз будет продолжать так же и не будет уважать суверенную политику, традиции и исторические корни, то он сгинет. Если он должен сгинуть, так пусть сгинет. Но мы будем защищать свои взгляды и традиции", - заключил премьер.

В начале ноября Фицо заявил, что европейские страны должны придерживаться своих традиций и ценностей, в противном случае в Европе, которая сбита с толку, они могут лишиться собственных штанов.